Reacciones al pregón de José Joaquín León: «Ha sido magnífico y ha puesto en valor a los barrios»

El pregón de José Joaquín León fue acogido con gran satisfacción por las autoridades y representantes de la sociedad sevillana que asistieron al solemne evento celebrado en el Teatro de la Maestranza y que se prolongó durante unos ciento sesenta minutos, de los que ciento veinte correspondieron al pregón propiamente dicho.

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, aseguró que ha sido «un pregón muy completo y de gran profundidad, que ha recorrido todos los barrios de Sevilla y todas las imagénes, algo que me parece muy importante». El arzobispo destacó que «ha dejado claro que la Semana Santa es un momento de encuentro de todos con Dios y me ha parecido muy simpático el retrato que ha hecho de Pilatos». Para Saiz Meneses, «el momento más emocionante quizá haya sido hacia la mitad, cuando ha destacado la celebración del misterio pascual del Señor, que es lo principal de la Semana Santa, un momento de reflexión y de cambio y de dejarnos convertir«. El arzobispo destacó el humor »inglés« del pregonero: »Aunque parece un hombre muy serio, tiene un fino sentido de humor, un poco inglés, y nos ha hecho vivir con emoción y gracia este pregón«.

Al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también le gustó mucho el pregón: «Me esperaba un buen pregón de una persona que ya ha sido pregonero de la Semana Santa de Cádiz y así ha sido. Un pregón magnífico del que destacaría que haya puesto en valor la Semana Santa de los barrios y las previas al Domingo de Ramos», dijo el primer edil.

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, reconoció que siempre se tiene un «pellizquillo» cuando se elige un pregnero para la Semana Santa, por si se acertará y conectará con el público, y dijo que «hemos vuelto a acertar». «Ha sido una narración lírica y poética de barrios e imágenes, incluso de imágenes secundarias. El pregón es la palabra y creo que ha sido un magnífico pregón».

El pregonero José Joaquín León dijo, en declaraciones a Canal SurRadio que «al principio, cuando arrancas, le tienes que coger el tono, pero he estado relajado siempre, durante todo el pregón, con la lógica responsabilidad. Me ha gustado mucho la respuesta del público y me han aplaudido donde yo pensaba que me iban a aplaudir, lo que quiere decir que ha habido una gran sintonía con el público, que ha sido magnífico conmigo«. También destacó los aplausos que recibió »cuando hablé de la parte del amor y la muerte y la de la Madrugada«.