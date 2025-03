Rafael Durán, hermano mayor de San Roque: «El Cristo de San Agustín fue concebido para salir por motivos extraordinarios»

Sevilla se reencontrará este sábado 21 de diciembre con una parte fundamental de su historia cofrade y religiosa. El Santo Crucifijo de San Agustín, principal devoción de la ciudad siglos atrás, saldrá en procesión extraordinaria desde la Catedral hasta la parroquia de San Roque tras ... haber participado en la exposición 'Sedes hispalensis: fons pietatis' en la Seo metropolitana.

El hermano mayor de San Roque, Rafael Durán, que accedió al cargo en octubre de 2023, atiende a este periódico en vísperas de tan especial acontecimiento, puesto que la última vez que el crucificado salió a la calle procesionando fue hace casi un siglo, en el año 1926.

―La hermandad de San Roque vive unos días de ajetreo entre los cultos a la Virgen de Gracia y Esperanza y los preparativos de la procesión extraordinaria del Santo Crucifijo de San Agustín.

―Evidentemente, estamos ajetreados. Pero también es cierto que, desde que entramos en la junta de gobierno hace un año, una de las ideas que hemos intentado inculcar es que disfrutemos de todas las cosas, de ese trabajo diario, de esa convivencia diaria. Que lo ordinario lo hagamos extraordinario. Con estas ganas de disfrutar y esta ilusión afrontamos también este gran acto que va a ser extraordinario para la hermandad de San Roque y en general para la ciudad de Sevilla.

―Actualmente hay muchas salidas extraordinarias, pero esta es verdaderamente extraordinaria en todos los sentidos.

―Si hay una definición de extraordinario es la salida del Santo Crucifijo de San Agustín. Creemos que desde el año 1926, que fue la última vez que salió en procesión, no ha habido otra ocasión semejante. Sí que salió en viacrucis en 2002 por el centenario fundacional de la hermandad, cuando presidió el de la Pía Unión. Posteriormente, en 2011, fue a Santa Clara al cumplirse las bodas de plata de la erección como parroquia. La última salida que yo recuerde fue obligada en 2013, por el decreto de monseñor Asenjo por el cual se cerraba la parroquia de San Roque por motivos de seguridad, y estuvimos fuera un año, celebrando los cultos en el convento de San Leandro.

―Aunque hoy es una devoción más callada, más íntima, había gente que llevaba tiempo esperando e incluso pidiendo que saliera el Cristo a la calle. ¿Nota esa ilusión por la procesión?

―Es cierto que dentro de la hermandad, entre los devotos del Cristo de San Agustín, había un movimiento para que saliera. No obstante, la hermandad, y particularmente esta junta de gobierno y este hermano mayor, no se plantean que esto se haga de una forma ordinaria. El Cristo fue concebido, y creo que así ha sido a lo largo de la historia, para salir por motivos concretos, como la lluvia y las epidemias. Ese es el concepto y el criterio que quiere seguir manteniendo esta junta de gobierno, que el Santo Crucifijo de San Agustín haga sus salidas por algo extraordinario. En este caso, cumplíamos una efeméride, el 375 aniversario de la salida por aquella epidemia que asoló Sevilla y la renovación del voto establecido por el Ayuntamiento de visitar cada 2 de julio a la imagen y darle gracias por la recesión de aquella epidemia. La hermandad toma eso como algo extraordinario.

Sobre el resurgimiento de esa devoción al Cristo de San Agustín, es cierto que se estaba dando este movimiento quizá a nivel interno, no tanto fuera de los hermanos de San Roque. Esto puede servir a la ciudad de Sevilla para conocer y recordar que el Cristo de San Agustín forma parte de los orígenes de la Semana Santa y las cofradías de Sevilla con sus traslados al templete de la Cruz del Campo, y creo que es algo que debemos valorar todos.

―El Cristo lleva mes y medio en la Catedral como parte de una de las exposiciones del Congreso de Hermandades y Piedad Popular recibiendo la visita de sevillanos y foráneos. ¿Cree que ha servido para que muchos conozcan al crucificado?

―Te cuento una anécdota. La hermandad de San Roque estuvo durante la procesión de clausura del congreso junto al Cristo, y pasaron por allí delante antes de salir a la calle todas las hermandades participantes. Nosotros estábamos corporativamente con nuestro estandarte y veíamos como pasaban los hermanos de estas corporaciones, y como un niño le preguntaba a su padre qué imagen era esa. El padre le explicaba que hubo un determinado momento en que esa fue una devoción tan grande como ahora lo son las que estaban en la procesión. Es bueno e importante para cualquier institución no negar ni dar la vuelta a nuestras raíces. Si no, no tendremos un rumbo fijo, sino que iremos dando tumbos, como pollo sin cabeza.

―Este sábado, el Santo Crucifijo de San Agustín procesionará en el paso del Cristo de las Misericordias de Santa Cruz. ¿Cómo se fraguó eso?

―En primer lugar, quiero agradecer públicamente a la hermandad de Santa Cruz la oportunidad. Les dijimos que nos gustaría que fuera el paso del Cristo de las Misericordias el que portara al Santo Crucifijo de San Agustín e inmediatamente nos dieron todas las facilidades. Lo segundo, la imagen que teníamos nosotros en mente del Cristo es la de una fotografía por la plaza del Pan con un paso gótico en esa última salida de 1926. Viendo los pasos que quedaban de ese estilo, el mismo del Cristo, que también es gótico, con pelo natural y nimbo en lugar de potencias, nos quedaban dos opciones: los pasos del Santo Entierro y el del Cristo de las Misericordias, Evidentemente, era mucho más fácil y ágil el de un crucificado, que ya no hubiera que hacerle nada al paso para adaptarlo, y por eso fue la única opción que la junta de gobierno tuvo sobre la mesa. Bien recibida y con todas las facilidades del mundo, como decía, por la hermandad de Santa Cruz.

―El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de la Cruz Roja, la que habitualmente toca tras el paso de palio cada Domingo de Ramos, con un repertorio muy escogido.

―Correcto. Yo de música entiendo poco, pero no ocurre así con las personas que han llevado a cabo el trabajo, con la banda de la Cruz Roja a la cabeza, con la cual la relación traspasa lo contractual para realizar un asesoramiento musical por parte del director y de varias personas del seno de la hermandad. Van a ser 25 marchas muy escogidas, bien dedicadas a advocaciones que han tenido alguna relación en el pasado con el Santo Crucifijo de San Agustín, bien marchas de corte clásico, la mayoría de ellas antiguas, que se le han tocado en alguna ocasión a María Santísima de Gracia y Esperanza.

―Por la fecha y el horario, quizá pasemos un poco de frío en esta procesión histórica que tiene Sevilla por delante con el Santo Crucifijo de San Agustín.

―Bueno, eso es llevadero. Queremos que no haga frío, que no llueva... [Ríe] Saldrá como Dios quiera y, si hace frío, nos abrigaremos y ya está. Lo importante es que la ciudad de Sevilla salga y disfrute de la imagen. Yo creo que va a ser un momento para que los padres transmitan a sus hijos lo que realmente son las cofradías de Sevilla, esa transmisión popular de la fe. El Cristo de San Agustín tiene mucho que decir este sábado 21 de diciembre.