Queremos y no queremos

La noche reivindicada

En el año 2000, hace 25 años, la Semana Santa que conocimos no era como la de ahora. Los sucesos de la Madrugada y el devenir de la vida han legado una celebración atenazada por el concepto de la seguridad. En 2000 las vallas no sitiaban la salida de una cofradía, ahora sí, en 2000 no había ley seca, ahora casi sí, en 2000 todo era más espontáneo, ahora no. Dicen que la novedad este año será que las calles, salvo excepciones, no se apagarán por la noche. Todo en aras de una mayor seguridad. ¿En qué pared de cal se reflejará la sombra de un crucificado cuando llegue a esa plaza en la que todo lo esperamos porque parece más real el drama del calvario? ¿Dónde podrán brillar bien las candelerías al adentrarse en una callejuela sin apenas espacio para que se muevan los varales? La luz es un gran patrimonio, pero la noche no lo es menos. Reivindicamos la noche, las sombras, la penumbra, la estampa casi fantasmagórica del nazareno. La luz es nuestra, pero la noche también.