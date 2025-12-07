La Pura y Limpia se pasea por Sevilla en el 25 aniversario de su coronación canónica

Las Glorias no acaban con la procesión de la Virgen del Amparo y Todos los Santos; es el epílogo denominado desde antaño, pero hasta el 22 de diciembre Sevilla celebra procesiones de estas advocaciones tan arraigadas a la ciudad. Una de ellas ... es la llevada a cabo por la Pura y Limpia del Postigo, una talla de gran importancia, la que profesa de una gran devoción, a la que poder rezar los 365 días del año a cualquier hora en su capilla, la Virgen a la que el Papa San Juan Pablo II rezó, se arrodilló y presidió la eucaristía que ofició en el 45 congreso eucarístico internacional.

A eso hay que añadir que esta procesión ordinaria, realizada esta vez con normalidad en el día y hora previsto, lo que supone la vuelta a la rutina en las cofradías, ha servido para conmemorar el 25 aniversario de su coronación canónica. El año pasado tuvo que alterar su horario y jornada debido al II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.

Era el día grande en esta hermandad. Por la mañana el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ofició la función principal de instituto en la parroquia del Sagrario ante el imponente retablo mayor de Pedro Roldán, en uno de los templos de mayor afluencia de fieles actualmente, iglesia totalmente remozada que luce en su máximo esplendor. Poco después, con apenas tiempo para almorzar, comenzaba a organizarse la procesión. Todos inmortalizaban el momento ante la Virgen, el patio de los Naranjos era un hervidero de personas para ver la salida, un regalo para los turistas presentes en la visita de la Catedral.

La asociación de fieles de la Virgen de los Reyes entregó la medalla de oro de la Patrona a la Pura y Limpia por sus 25 años de coronación. De ahí dio inicio una procesión por el interior del Sagrario y el Patio de los Naranjos, en silencio, recorriendo el monumento más importante de Sevilla, como es la Catedral. Una vez cruzado el dintel de la Puerta del Perdón, la banda del Maestro Tejera elevó el nivel con sus sones, una formación que, sin importar el momento del año, no varía su estilo, su música ni su idiosincrasia.

Bastante público en un casco antiguo abarrotado de personas, muchas de ellas solo interesadas en admirar el alumbrado navideño, pero dejando siempre ese hueco para disfrutar de procesiones como la de la Pura y Limpia y para conmemorar una de las fiestas más importantes de la Iglesia, como es la Inmaculada, de la que Sevilla es referencia por ser la ciudad mariana por excelencia.

La Virgen recorrió el entorno de la Catedral, se adentró en la plaza de la Virgen de los Reyes para postrarse, un año más, ante el monumento de San Juan Pablo II, siguiendo por la Plaza del Triunfo y volver de manera triunfal al barrio del Arenal, una zona emblemática en la que visitó los templos de las tres corporaciones penitenciales: las Aguas, la Carretería y el Baratillo, iglesias en las que residió el pasado octubre por sus bodas de plata y, ahora, antes de volver a su sede canónica, regresó por unos instantes a cada una de ellas en señal de agradecimiento.

A las 20:30 horas finalizaba la procesión. La Virgen posará en suelo terrenal el día de su festividad para celebrar su besamanos, pero antes, en la noche, la tuna —tras actuar en la Plaza del Triunfo— visitará también la capilla de la Pura y Limpia. Es tiempo de refrendar la devoción que profesa Sevilla a la Virgen María.