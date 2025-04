Próxima estación: Roma

El Cachorro y la Esperanza de Málaga ya están embalando cosas para el viaje a Roma. La muerte del Papa no ha alterado ninguno de los planes de la procesión del Jubileo ni de la estancia de las imágenes en los lugares previstos. Existían ciertas ... dudas sobre el culto en la Basílica de San Pedro desde el martes 13 de mayo pero en Roma ya pide medidas para el altar especial que se colocará en la Capilla de San José del Vaticano. La única duda ahora tiene que ver con la ceremonia de inicio del pontificado del nuevo Papa. Solo si fuera el domingo 18 de mayo, día de la clausura del jubileo de las cofradías en la explanada de San Pedro, podríamos tener alguna alteración.

Macarena

Desde que el paso de la Esperanza quedó arriado en la Basílica comenzó el periodo electoral. Hay confirmadas ya tres candidaturas. La del teniente Dávila Miura al que acompañarán algunos miembros de la actual junta y los cachorros, la del consiliario José Luis Notario que busca una lista renovadora y la de Fernando Fernández Cabezuelo. A Cabrero le preocupaba que de su junta salieses dos candidatos porque el voto crítico podría llevárselo la opción externa. Pero da la impresión de que en lo que pase tendrá mucho que ver el programa de gobierno que presente cada candidatura, además del perfil de cada uno de los optantes.

Desbandada

El Domingo de Ramos no funcionó y se apreció en que no todas las hermandades tienen el mismo nivel de compromiso. Las hay que priman el show campanero antes que el mantenimiento de un ritmo adecuado a las circunstancias. A la Estrella se le fue la gente en el parón de una hora que sufrió. El Amor pasó por la carrera oficial de una manera que no se debería repetir con los niños de la Borriquita entrando en el Salvador a las dos menos diez de la madrugada.

Granizo

La hermandad del Cerro dice que pensó meter el palio en la Anunciación o llevarlo al Salvador pero que San Benito estaba pasando por Laraña y era imposible. San Benito descartó este templo -en el que estaban preparados los hermanos del Valle- porque ahora la Universidad de Sevilla no permite que los nazarenos entren en el patio de Bellas Artes en una decisión un poco incomprensible. Decía Pepe González, su hermano mayor, que no iba a resguardar los pasos mientras los nazarenos se ponían chorreando. Así que aquí hay otro frente. ¿Por qué la Universidad ahora ha puesto estos candados?

Flores

Desde que Guillermo Laso y Javier Grado vivificaron los exornos florales, la mayoría de los pasos han ganado en la manera de presentarse. Como ocurre a veces, hay quien se pasa y monta palios como si fuesen carretas del Rocío. Entre tanto bueno hay dos trabajos maravillosos: el de Grado sobre el monte del Cristo de la Fundación y el de Mendoza en el palio de la Virgen de Loreto.

Nicodemo

El de la Trinidad, aunque en principio se anunció una restauración del antiguo, es una imagen es totalmente nueva. Fernando Aguado dice que la mascarilla antigua estaba insalvable tras la retirada de los postizos de Magaña y que la reconstruyó para sacarla de puntos. Ahí fue donde le dio su impronta que obviamente se nota. Lo cierto es que el resultado final del conjunto del misterio de las Cinco Llagas es ahora mucho más coherente que antes.