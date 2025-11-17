Así es el programa electoral de Pedro García para la hermandad de la Macarena

El proyecto con el que Pedro Ignacio García Rivero se presenta a hermano mayor de la Macarena se llama 'Vuelta a la Esperanza'. Como apuntó el candidato a presidir durante los próximos cuatro años la corporación de la Madrugada durante la puesta ... de largo oficial de su lista, «lo principal es que estas quince personas nos hemos puesto a trabajar para cumplir el objetivo marcado: que vuelva la Esperanza. Y, para lograrlo, lo primero es escuchar. Escuchar para, después, coser la hermandad».

El candidato que este lunes se sienta a hablar con ABC tiene una serie de planes para cada ámbito con la finalidad de «mejorar lo mejorable y recuperar aquello que nunca debería haberse perdido» en la hermandad. A continuación, los pilares y propuestas más destacadas del programa electoral con el que concurre al cabildo del 30 de noviembre.

El propio Pedro García señala a ABC, preguntado por los tres objetivos principales de su proyecto, que «el objetivo prioritario de nuestra candidatura cuando sea junta de gobierno, y lo decimos siempre, es conseguir la paz y la unidad de la hermandad en torno a nuestros sagrados titulares. Ese es el primero».

El segundo es «el cumplimiento de los fines específicos de nuestra hermandad, que son los que marcan las reglas por decisión de sus hermanos. Seguiremos potenciando y dando más solemnidad a los cultos. Queremos, por ejemplo, recuperar cierta parte de cercanía y de fervor que se ha perdido en el besamanos. También pretendemos mejorar la estación de penitencia dentro de los cultos externos, dotando de la máxima solemnidad, aunque ya la tienen, a los cultos internos. Y, además, seguir cumpliendo también con los otros dos fines de la hermandad, que son la formación y la caridad o asistencia social, parcelas en las que se viene trabajando muy bien desde hace décadas, pero que siempre tienen margen de mejora y de crecimiento. El tercer objetivo es la conservación y mejora del patrimonio con los criterios que marcamos en el programa».

Cultos y cofradía

—Dotar del mayor fervor posible al besamanos de Virgen de la Esperanza, que debe, ante todo, ser una oportunidad de oración y encuentro cercano con la imagen.

—Promover de forma permanente el encuentro con Jesús, celebrando mensualmente en la basílica un acto de adoración eucarística en el que participe activamente el grupo de oración de la hermandad.

—Realizar un estudio sobre la ocupación de la basílica con el objetivo de acoger al mayor número posible de fieles.

—Fomentar la celebración de la eucaristía en otros idiomas, consolidando el papel de la basílica como centro de peregrinación y custodio de una devoción universal.

—Dignificar la participación de los hermanos en los cultos externos, especialmente en la estación de penitencia, de modo que puedan alcanzar los frutos espirituales deseados, recuperando la identidad de la hermandad y cuidando su mejor tradición. Todo ello sin perjuicio del equilibrio y la solidaridad con las demás cofradías de la Madrugada, buscando alternativas que permitan cumplir los horarios de la jornada.

—Estudiar mejoras en la organización logística del cuerpo de nazarenos antes del inicio de la estación de penitencia, facilitando el rezo ante las imágenes titulares.

—Dotar a la banda de la Centuria Romana Macarena de un nuevo local de ensayo de mayor capacidad y comodidad.

Formación

—Colaborar con entidades que precisen apoyo para acercar a la juventud a la realidad social en la que vivimos.

—Fomentar la interacción de la juventud macarena con los distintos grupos de la hermandad, promoviendo el intercambio de experiencias y el enriquecimiento mutuo.

—Acompañar y apoyar a la juventud en las muchas preocupaciones derivadas de su etapa vital, organizando ponencias y talleres con personas expertas en distintas áreas y sectores sobre temas actuales que respondan a sus intereses y necesidades.

—Organizar una Cruz de Mayo infantil, con convivencia de las familias y hermanos.

Asistencia social

—Impulsar un centro de día para mayores a través de la fundación de la hermandad, como espacio de acompañamiento, encuentro y atención integral.

—Priorizar la atención a las zonas desfavorecidas del distrito Macarena: el Cerezo y el Polígono Norte.

—Evaluación permanente de la acción social a través de mecanismos permanentes para medir el alcance e impacto de cada iniciativa.

—Analizar y estudiar la viabilidad y situación de la Fundación Esperanza Macarena, adquiriendo el compromiso de informar de su actividad en cada cabildo ordinario de hermanos.

—Mejorar la comunicación interna y externa en esta materia para acercar estas acciones a los hermanos, de modo que esta labor pueda ser conocida con claridad y cercanía.

Patrimonio

—Revisar anualmente el estado de conservación de los titulares. Para ello se redactará, con total transparencia, un informe anual del estado de conservación de las mismas. Se establecerá un calendario de revisión y conservación rutinaria que permitan anticipar procesos de degradación.

—Desarrollar un plan estratégico de gestión patrimonial a medio y largo plazo que integre conservación, uso y transmisión de este legado.

—Ejecutar unos nuevos faldones bordados para el paso del Señor de la Sentencia.

—Realizar un estudio e investigación para la restauración y recuperación del diseño original del manto de malla. La obra presenta deterioro profundo en partes concretas, lo que exige una intervención integral.

—Restaurar la túnica de los cardos, que muestra desperfectos en bordado y soporte, con desprendimientos y desgaste.

—Priorizar la correcta conservación y cuidado del palio actual, iniciando además un proyecto que permita sustituirlo una vez cumplido su ciclo por otro de nueva factura partiendo de la impronta del palio de rojo de Juan Manuel, en el que se funda todo lo mejor de la tradición del 'bordado macareno', ejecutado con las mejores técnicas y calidades.

—Creación de un manto bordado de camarín para la Virgen de la Esperanza que contemple tanto su visión frontal como la experiencia de las personas fieles en el interior del camarín.

—Recuperar el juego de ráfagas y corona románticas para la Virgen del Rosario que estuvieron utilizándose hasta mediados del siglo XX.

—Realizar un dosel para completar el aparato de cultos de la hermandad con fidelidad al diseño tradicional, conforme al lenguaje artístico propio de la corporación.