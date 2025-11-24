Así es el programa electoral de José Luis Notario para la hermandad de la Macarena

El proyecto con el que José Luis Notario Rocha se presenta a hermano mayor de la Macarena se llama 'Simplemente macarenos'. Como apuntó el candidato a presidir durante los próximos cuatro años la corporación de la Madrugada cuando presentó oficialmente su lista, ... quiere «devolverle a la hermandad todo lo bueno que le ha dado», con la «convicción de que nuestro proyecto vendrá a dar respuestas a las necesidades de los macarenos con un modelo fundamentado en el espíritu de servicio al hermano».

El candidato que este lunes se sienta a hablar con ABC ha ido lanzando una serie de manifiestos con propuestas de cada ámbito dentro de «un modelo de gobierno basado en el rigor y la alegría, para que todos mis hermanos nos sintamos macarenos». A continuación, los pilares y propuestas más destacadas del programa electoral con el que concurre al cabildo del 30 de noviembre.

José Luis Notario detalla su proyecto de gobierno a ABC y señala como «la gran baza» de su candidatura conseguir sacar a la calle y organizar con garantías la cofradía más extensa de Sevilla. El máximo responsable de la misma en los últimos años como diputado Mayor de Gobierno, Alberto Pérez, va en su lista como teniente de hermano mayor. «Nuestro equipo es el único equipo que tiene ahora mismo capacidad para sacar 5.500 personas a la calle», asegura el candidato, que tiene claro que su gran reto como hermano mayor será dar cabida a una cofradía que crece año a año siendo capaz de dar respuesta a las propuestas que se hagan en las reuniones de la jornada para la mejora de la misma.

Cultos y cofradía

—Estudiar que el Señor de la Sentencia y la Virgen del Rosario presidan el altar mayor durante los cultos en su honor; además de propiciar que la Virgen de la Esperanza estuviera más cerca durante esos días ocupando el retablo del Señor o el del Rosario.

—Celebrar la Misa del Gallo en la basílica.

—Revisar y clarificar los procesos de asignación de varas e insignias para simplificarlos y automatizarlos.

—Ampliar el número de dispositivos GPS para tener control detallado de la ubicación de cada uno de los tramos.

—Seguir ampliando los lugares de formación de la cofradía, principalmente por la mañana del Viernes Santo, para permitir que más hermanos puedan contemplar la entrada.

—Evolucionar la expedición de papeletas de sitio para simplificar el proceso y unificarlo.

—Estudiar la viabilidad de poner en marcha un tramo de nazarenos compuesto por hermanos con movilidad reducida u otro tipo de discapacidad.

—Continuar la revisión de horarios e itinerarios de la cofradía en la Madrugada del Viernes Santo priorizando el cuidado del hermano.

—Realizar un rosario matutino con la Virgen de la Esperanza por las calles del barrio este mes de diciembre.

—Cambiar el horario de su salida de la procesión de la Virgen del Rosario para que dé comienzo por la mañana, tras la Función Principal de Instituto de la hermandad, y dotarla de un repertorio musical propio.

—Realizar un vía lucis extraordinario con la Virgen del Rosario en 2027.

Formación

—Actualizar y aplicar el Plan General de Formación de la hermandad para los próximos cuatro años.

—Continuar con la formación específica sobre el uso responsable de internet y las redes sociales.

—Dedicar espacios formativos en Macarena TV y Macarena Radio, además de contenidos de formación en las redes sociales de la hermandad.

—Poner en marcha el taller de bordado en seda para los hermanos y, también, como actividad de formación ocupacional

—Reforzar la atención al hermano con la dedicación exclusiva de dos miembros de la junta de gobierno y la puesta en marcha de cursos de formación.

Obras asistenciales

—Mantener la metodología de los últimos ocho años e incrementar la capacidad de acción en los 25 programas asistenciales actuales, añadiendo aquellos nuevos que sean necesarios.

—Exportar el modelo de asistencia social de la Macarena a los 25 barrios del distrito Macarena, San Jerónimo, Pino Montano y Valdezorras para atender a más de 130.000 personas a través de la misión permanente de la Esperanza durante los próximos cuatro años.

—Realizar el estudio socioeconómico 'Caminos a la Esperanza' mediante un convenio de colaboración ya firmado con la Universidad Loyola Andalucía para conocer en detalle las necesidades de cada barrio.

—Conseguir que el 10% de la nómina de hermanos se convierta en voluntario de la asistencia social y canalice a través de ella su vocación caritativa y asistencial.

—Retomar el estudio para la creación de un centro de día donde los hermanos veteranos puedan socializar e interactuar entre ellos haciendo terapias ocupacionales.

—Elaborar el Código del Voluntariado Macareno, un completo estatuto que recoja los compromisos, herramientas, formación y reconocimiento del hermano que se inscriba oficialmente como voluntario.

—Incrementar la asignación presupuestaria anual a la asistencia social y a buscar nuevas vías de financiación.

Patrimonio

—Recuperar el palio rojo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda en un plazo de entre diez y veinte años entendido como un proyecto de hermandad.

—Proyectar una reproducción del actual techo de palio y bambalinas una vez termine su vida útil dentro de diez o quince años.

—Lograr el diseño de un manto de salida de Guillermo Pérez Villalta, tal y como expresó a la hermandad en 2014.

—Realizar un plan de altar completo propio para la celebración de los cultos de la hermandad.

—Recuperar el patrimonio textil y el ajuar diario de la Virgen de la Esperanza, con la ejecución de dos mantos de camarín, el de Eloísa Rivera en 1880 y otro bordado sobre terciopelo negro a juego con una saya del mismo color.

—Ejecutar la recuperación de la túnica de los cuernos de la abundancia de Celestino Rodés para el Señor de la Sentencia, cuyo diseño original acaba de ser recuperado por la actual junta de gobierno.

—Dar una solución definitiva a la capilla sacramental de la basílica para dotarla de unidad estética.

—Convertir la actual capilla chica de la basílica (espacio de acceso al camarín) en la nueva capilla de Santa Ángela de la Cruz.

—Crear la figura del conservador de las imágenes titulares y de una comisión mixta de apoyo para revisar periódicamente el estado de las mismas.