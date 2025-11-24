Suscríbete a
Así es el programa electoral de José Luis Notario para la hermandad de la Macarena

El candidato a hermano mayor de la corporación de la Madrugada desgrana las propuestas más destacadas de su lista para las elecciones

José Luis Notario: «Queremos que Arquillo nos dé explicaciones, nadie entiende el porqué de su actuación»

José Luis Notario Rocha, en la casa de ABC
José Luis Notario Rocha, en la casa de ABC Raúl Doblado
Pepe Trashorras

El proyecto con el que José Luis Notario Rocha se presenta a hermano mayor de la Macarena se llama 'Simplemente macarenos'. Como apuntó el candidato a presidir durante los próximos cuatro años la corporación de la Madrugada cuando presentó oficialmente su lista, ... quiere «devolverle a la hermandad todo lo bueno que le ha dado», con la «convicción de que nuestro proyecto vendrá a dar respuestas a las necesidades de los macarenos con un modelo fundamentado en el espíritu de servicio al hermano».

