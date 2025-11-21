Así es el programa electoral de Fernando Fernández Cabezuelo para la hermandad de la Macarena

El proyecto con el que Fernando Fernández Cabezuelo se presenta a hermano mayor de la Macarena se llama 'La hermandad que quieres'. Como apuntó el candidato a presidir durante los próximos cuatro años la corporación de la Madrugada cuando presentó oficialmente su ... lista, tiene «la firme voluntad de ofrecer una alternativa real al actual gobierno, sustentada en nuevas ideas y proyectos» que permitan «reforzar la vida interna de la hermandad y potenciar su proyección externa».

El candidato que este viernes se sienta a hablar con ABC tiene una serie de planes para cada ámbito con la finalidad de «recuperar la excelencia y restaurar tanto la imagen como el prestigio de la hermandad, que en los últimos tiempos se han visto comprometidos». A continuación, los pilares y propuestas más destacadas del programa electoral con el que concurre al cabildo del 30 de noviembre.

Fernández Cabezuelo señala a ABC que su proyecto de gobierno para la hermandad de la Macarena se fundamenta sobre varios pilares clave. Uno de ellos es «devolver la hermandad a los hermanos» para recuperar la cercanía de los mismos con la institución y con la Virgen que, señala, se ha deteriorado en los últimos años: «El hermano se tiene que sentir querido, se tiene que sentir escuchado y se tiene que sentir como en casa. Lo luché mucho cuando fui oficial de junta con Manolo García y va a ser mi prioridad como hermano mayor si salgo elegido». También, para poder hacer frente a los costes de las grandes propuestas que plantea pese al descuento en las cuotas anuales que promete, plantea un sistema financiero que «optimice los ingresos y reduzca los gastos».

Cultos y cofradía

—Realizar un nuevo órgano de tubos de estilo romántico para la basílica de la Macarena que eleve la solemnidad de los cultos.

—Celebrar en torno al 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, la presentación de los niños ante la Virgen de la Esperanza, dejando abierto el camarín durante los días que se desarrolle.

—Estudiar y valorar las posibilidades de celebrar misa en inglés y la ampliación del horario de apertura de la basílica.

—Conmemorar el centenario del besamanos de la Macarena exponiendo a la imagen en la parroquia de San Gil.

—Recuperar el discurrir de la cofradía bajo el Arco de la Macarena, y estudiar si es más conveniente Correduría o la Alameda, en el recorrido de ida hacia la Catedral.

—Organizar una misión evangelizadora con la Virgen de la Esperanza en los barrios de la zona norte de la ciudad.

Formación

—Impartir cursos preparatorios previos al juramento de los nuevos hermanos.

—Celebrar vigilias en honor a la Virgen de la Esperanza y meditaciones ante el Señor de la Sentencia para favorecer el crecimiento espiritual de los fieles,

—Desarrollo de conferencias, jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y actividades centradas en el fortalecimiento de la corporación, promoviendo el conocimiento de la identidad macarena, su idiosincrasia y la historia de la hermandad.

—Llevar a la juventud macarena a la JMJ de Seúl 2027, el mayor encuentro católico en Asia, fortaleciendo su formación espiritual, apostólica y cultural.

—Crear una bolsa de prácticas laborales en colaboración con empresas privadas con el objetivo de ofrecer oportunidades que faciliten a la juventud macarena su incorporación al mundo laboral.

Asistencia social

—Puesta en marcha del proyecto 'Casa de la Esperanza' para articular la caridad y el servicio de la hermandad de la Macarena, atendiendo a hermanos, feligreses y vecinos mediante voluntariado, acompañamiento e inclusión.

—'La Red de la Esperanza', una red de voluntarios y profesionales que ofrecerá orientación laboral, asistencia sanitaria y asesoría jurídica a las familias vulnerables.

—'Esperanza para la Soledad', acompañamiento a personas mayores que sufren soledad no deseada mediante atención integral y voluntarios formados en escucha activa.

—Establecer una alianza estable con el Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin para apoyar su labor gratuita con menores y reforzar el vínculo entre ambas hermandades.

—Atención a las personas en situación de inmigración, especialmente iberoamericanos, que con frecuencia acuden a los cultos y a la basílica.

Patrimonio

—Realizar una reproducción y mejora de las bambalinas y el techo de palio de Juan Manuel Rodríguez Ojeda.

—Ejecutar un nuevo terno con saya y manto para la Virgen del Rosario inspirados en bordados del siglo XIX.

—Reinterpretar el manto de Juan Manuel bordado por Elisa Rivera en 1881, adaptándolo al camarín de la Virgen, y recuperar el diseño original de la saya 'del cajón' de 1864.

—Recuperar la túnica 'de los cuernos de la abundancia' de Celestino Rodés en 1869 y ampliar el ajuar del Señor de la Sentencia.

—Recuperar el diseño original del manto de malla de la Virgen de la Esperanza.

—Conmemorar la concesión de la Rosa de Oro a la Macarena con la elaboración de un lábaro, placas, marcha, toca y terno de camarín para la Virgen.

—Conmemorar el 60 aniversario de la consagración del templo como basílica con un programa de actuaciones destinadas a preservar y engrandecer el legado recibido.