Suscríbete a
+Pasión
Última hora
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Así es el programa electoral de Fernando Fernández Cabezuelo para la hermandad de la Macarena

El candidato a hermano mayor de la corporación de la Madrugada desgrana las propuestas más destacadas de su lista para las elecciones

Fernando Fernández Cabezuelo, candidato de la Macarena: «Cuatro personas mayores cercanas a mí se han ido sin poder despedirse de la Virgen»

Fernando Fernández Cabezuelo, en la casa de ABC
Fernando Fernández Cabezuelo, en la casa de ABC Juan Flores
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El proyecto con el que Fernando Fernández Cabezuelo se presenta a hermano mayor de la Macarena se llama 'La hermandad que quieres'. Como apuntó el candidato a presidir durante los próximos cuatro años la corporación de la Madrugada cuando presentó oficialmente su ... lista, tiene «la firme voluntad de ofrecer una alternativa real al actual gobierno, sustentada en nuevas ideas y proyectos» que permitan «reforzar la vida interna de la hermandad y potenciar su proyección externa».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app