Una profesora sevillana versiona la salve rociera ante la Esperanza: «A Triana yo quiero volver»

Se trata de Blanca Aparicio, que lleva cantándole a la Virgen desde que comenzó la misión; templo a templo, enseñándole así la fe a sus alumnos del Polígono Sur

La profesora sevillana Blanca Aparicio, a las plantas de la Esperanza
La profesora sevillana Blanca Aparicio, a las plantas de la Esperanza Manuel Gómez / ABC
Sevilla

Un momento verdaderamente emocionante se ha vivido este miércoles en la parroquia de Jesús Obrero, en el Polígono Sur, que durante dos semanas sigue teniendo por vecina a la Esperanza de Triana con motivo de la celebración de su misión evangelizadora. Ahora la Virgen está ... en el segundo templo de dicho conjunto de barriadas tras su exitoso paso por San Pío X y ser trasladada nuevamente el pasado domingo. Y dicho regalo ha tenido que ver con la música, que ha sido la principal protagonista con una salve muy conocida por la devoción mariana andaluza, pero que ha sonado de forma distinta al habérsele cambiado la letra por una razón muy especial.

