Las procesiones extraordinarias y magnas, de octubre a diciembre de este 2025

La Iglesia Católica está terminando su Año Jubilar y en Andalucía y se está aprovechando al máximo esta celebración con múltiples procesiones que llenan los fines de semana de este último trimestre. Coronaciones, aniversarios, misiones o Magnas recorren las calles de las capitales y ... el resto de pueblos andaluces hasta aproximadamente la fiesta de la Inmaculada Concepción.

En Sevilla, además de la misión de la Esperanza de Triana al Polígono Sur con varios traslados que se van a suceder a lo largo de octubre, el mismo día que la dolorosa de la calle Pureza parta hacia la parroquia de San Pío X, saldrá por la feligresía del Sagrario la Virgen del Rosario de la hermandad de la Corona por los 25 años de las primeras reglas. Esta corporación recupera esta procesión que se hacía en los primeros momentos de esta cofradía a principios de los 2000.

El mismo 4 de octubre, también habrá una Procesión Magna en Jaén que consistirá en el rezo del Santo Rosario con imágenes venidas de toda la diócesis, así como misterios de la capital y otros pueblos. Esa jornada comenzará muy temprano con el traslado de las tallas a una céntrica avenida de la capital jiennense para que, a primera hora de la tarde, comiencen a transitar hasta la Catedral de Jaén. El 'Abuelo' de Jaén, la Virgen de Zocueca de Bailén o la Columna de Úbeda son sólo algunos titulares de hermandades que participarán en este culto central del Año Jubilar de la Iglesia en Jaén.

Otras procesiones destacadas de ese sábado a lo largo de Andalucía son la procesión de la Virgen de la Trinidad de Jerez de la Frontera por los 25 años de la hermandad de la Humildad y Paciencia bajo el palio de los Servitas de Carmona, la Virgen del Mayor Dolor de Granada, el Nazareno de Fernán Núñez, Jesús de la Soledad de Málaga o la Custodia de Córdoba, que protagonizará un Encuentro Jubilar Diocesano.

La Virgen de la Trinidad de la Humildad y Paciencia saldrá por Jerez de la Frontera el 4 de octubre hermandad

Al día siguiente, domingo 5 de octubre, el Nazareno de Divino Perdón de Alcosa recorrerá su barrio por la mañana por el cuarto de siglo de la creación de la cofradía mientras que la Virgen de Lágrimas y Esperanza saldrá por Chiclana, al igual que la Soledad de La Algaba o la del Gran Perdón de Málaga.

Puente del Pilar

A la semana siguiente, se celebrará otra Procesión Magna pero esta vez en Córdoba por los 6 siglos de la creación del Vía Crucis por parte del Beato Álvaro. Hasta 34 titulares venidos de diversos puntos de la diócesis llegarán hasta la Mezquita Catedral en un sábado día 11 de octubre que dejará más de 12 horas con pasos y tronos en las calles de la capital cordobesa. Entre las múltiples imágenes que participarán, estarán el Cristo de la Columna de Lucena, obra de Pedro Roldán; el de la Columna de Priego, de Alonso de Mena; la Virgen de los Dolores de Córdoba; las Angustias; el Rescatado, o la Expiración de La Rambla.

Ese mismo sábado, se coronará a la Virgen de los Dolores del Viso del Alcor, el Mayor Dolor de Antequera, los Desamparados de Almería, Jesús del Rescate de Granada, los Dolores de Vélez Málaga, el Nazareno de Guadix, el de Huelma o la Soledad y el Cristo Yacente de Barbate.

El Rescate de Granada Raúl Gutiérrez

La festividad de la Virgen del Pilar se celebrará el traslado entre parroquias del Polígono Sur de la Esperanza de Triana o la procesión de la dolorosa del Gran Perdón de Málaga. Mientras, el lunes 13, será la vuelta del Rescate de Granada, así como del misterio de la Cena y la Virgen del Valle de Córdoba tras su participación en el Vía Crucis Magno.

Estos regresos continuarán el viernes 17 en la capital cordobesa con el Cristo de las Ánimas mientras que en Jódar, saldrá la Virgen del Dolores y Soledad por el centenario de la cofradía del Santo Entierro. Ya el sábado 18, volverán a sus templo el resto de misterios participantes en el Vía Crucis Magno de Córdoba después de haber estado una semana en la Mezquita Catedral, recorrerá las calles de Moguer la Soledad, volverá a Triana la Esperanza desde la parroquia de Jesús Obrero del Polígono Sur o transitará por Fuengirola la dolorosa de la misma advocación.

Aniversarios, coronaciones y otras conmemoraciones

El sábado 25 de octubre, la Sangre de Écija saldrá desde la parroquia de Santa Cruz por los seis siglos del pueblo gitano en España, también procesionará la Esperanza de San Fernando, la Columna de Úbeda, la Virgen de la Trinidad de Málaga, el Nazareno de Antequera de la hermandad de 'Arriba' por sus 300 años, así como el de Baza.

El misterio de los Estudiantes de Sanlúcar de Barrameda saldrá por los 75 años de la corporación hermandad

En Sanlúcar de Barrameda, la cofradía de los Estudiantes sacará su misterio por los 75 años de la corporación y también se prevén las salidas de la Concepción de Aguilar de la Frontera, la Soledad de Espejo y una procesión magna en Tarifa por el Año Jubilar con las hermandades del municipio. El domingo 26, sale las Angustias de Ayamonte por un congreso nacional de hermandades con esta advocación.

Noviembre

El día de Todos los Santos finalizará la celebración del dogma de la Asunción por parte de la Esperanza de Triana con una procesión extraordinaria desde la Catedral hasta su capilla en el paso de gloria de la Purísima de La Algaba. También, saldrá por esta efeméride la Asunción de Cantillana mientras que en la festividad de los Difuntos, será el turno de la Sangre de Gerena.

Una semana más tarde, el Museo de Sevilla protagonizará una salida especial por los cuatro siglos y medio de la corporación yendo al primer templo de la Archidiócesis con el Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas como antaño, formando un Stabat Mater. Irán el viernes 7 hacia la Catedral y volverán al día siguiente, sábado 8.

La hermandad del Museo de Sevilla dani palacios

Esa misma jornada, recorrerá Antequera el Señor de la Salud y las Aguas por los 350 años de la fundación de la hermandad y la Virgen de Loreto del convento franciscano del Aljarafe saldrá por el medio milenio de la orden en su santuario y los 75 de su coronación canónica. A mediados de noviembre, en concreto, el día 15 transitará por Almería el Señor de las Penas por el cuarto de siglo de su bendición mientras que el sábado 22, será el turno de la imagen de la misma advocación de la parroquia de San Vicente de Sevilla por los 175 años de la cofradía.

El año más que extraordinario finaliza con la salida de las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba, la finalización de la misión en La Algaba del Nazareno y la coronación canónica de la Virgen de Luna de Pozoblanco el 7 de diciembre.