La procesión de la Virgen de los Reyes 2025, en directo

Como cada 15 de agosto, Sevilla vive uno de sus amaneceres más esperados con la procesión de tercia de la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis. Desde las 7:00 horas de este viernes, los lectores de ABC podrán seguir en directo, gracias a la señal de 7TV, todos los detalles de este acontecimiento que reúne a miles de fieles y visitantes en torno a la Catedral.

El cortejo comenzará a salir a partir de las 7.30 horas por la Puerta de Palos. Siguiendo la tradición, la Virgen iniciará su recorrido cuando el reloj de la Giralda marque las 8.00 horas en punto, momento en que las campanas anunciarán su presencia y la plaza Virgen de los Reyes se llenará de emoción y aplausos.

La procesión discurrirá por la grada baja de la Catedral con el siguiente itinerario: Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, plaza del Triunfo, plaza Virgen de los Reyes y regreso al templo metropolitano.

Tras la procesión, se celebrará la misa estacional en el altar del Jubileo, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, que dirigirá su homilía a los fieles y peregrinos congregados para la ocasión.