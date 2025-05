Procesión en Roma con el Cachorro y la Esperanza de Málaga, en directo: última hora del recorrido

Hoy será un día para la historia. El Cristo de la Expiración del Cachorro y la Esperanza de Málaga formarán parte de la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías que tendrá lugar en las calles de Roma. Miles de fieles se congregarán en el entorno del Coliseo para contemplar el discurrir de este cortejo en el que participarán otras imágenes como el Nazareno de León, el crucificado de 'Le Devot Christ' (Perpigan) y otras imágenes de acendrada devoción popular en sus lugares de origen.

Sigue en directo, en Pasión en Sevilla y ABC, toda la actualidad y la última hora sobre la Gran Procesión en Roma con el Cachorro y la Esperanza de Málaga.

Via Claudia

Via Celio Vibenna

Via di San Gregorio

Via dei Cerchi

Via dell'Ara Massima di Ercole

Via del Circo Massimo

Hermanos con cirios, acólitos, costaleros, hombres de trono... El Cachorro y la Esperanza de Málaga lo tienen todo preparado y la música no puede faltar en la Gran Procesión en Roma con motivo del Jubileo de las Cofradías. Descubre aquí las bandas que acompañarán al Cristo de la Expiración y a la dolorosa malagueña en esta jornada tan especial por las calles de la Ciudad Eterna .