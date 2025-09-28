Procesión de la Pastora de Santa Marina por su coronación, en directo La hermandad culmina el intenso calendario de actos, cultos y salidas extraordinarias celebrados a lo largo del año

La Divina Pastora de Santa Marina regresa en procesión triunfal desde la Catedral de Sevilla a su capilla de la calle Amparo a partir de las 18:00 horas de la tarde de hoy, último domingo de septiembre, tras haber sido coronada canónicamente en la tarde de este sábado en la Plaza del Triunfo, en una ceremonia presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses.

Con esta salida, la hermandad culmina el intenso calendario de actos, cultos y salidas extraordinarias celebrados a lo largo del año, especialmente durante la pasada Cuaresma, el mes de mayo y, de forma muy destacada, durante todo el mes de septiembre.

La imagen, que visitará por primera vez el Ayuntamiento de Sevilla tras su coronación, recorrerá el siguiente itinerario.

Recorrido de la procesión de la Pastora de Santa Marina Puerta de Palos

Cardenal Amigo Vallejo

Alemanes

Hernando Colón

Plaza de San Francisco

Arquillo

Plaza Nueva

Granada

Sierpes

Campana

Santa María de Gracia

Amor de Dios

Correduría

Cruz Verde

González Cuadrado

Divina Pastora

San Blas

Infantes

Almirante Espinosa

Plaza de Montesión

Feria

Aposentadores

Amparo

La entrada en su capilla está prevista a las 00:00 horas.

Más temas:

Religión