Procesión de la Pastora de Santa Marina por su coronación, en directo
La hermandad culmina el intenso calendario de actos, cultos y salidas extraordinarias celebrados a lo largo del año
La Divina Pastora de Santa Marina regresa en procesión triunfal desde la Catedral de Sevilla a su capilla de la calle Amparo a partir de las 18:00 horas de la tarde de hoy, último domingo de septiembre, tras haber sido coronada canónicamente en la tarde de este sábado en la Plaza del Triunfo, en una ceremonia presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses.
Con esta salida, la hermandad culmina el intenso calendario de actos, cultos y salidas extraordinarias celebrados a lo largo del año, especialmente durante la pasada Cuaresma, el mes de mayo y, de forma muy destacada, durante todo el mes de septiembre.
La imagen, que visitará por primera vez el Ayuntamiento de Sevilla tras su coronación, recorrerá el siguiente itinerario.
Recorrido de la procesión de la Pastora de Santa Marina
-
Puerta de Palos
-
Cardenal Amigo Vallejo
-
Alemanes
-
Hernando Colón
-
Plaza de San Francisco
-
Arquillo
-
Plaza Nueva
-
Granada
-
Sierpes
-
Campana
-
Santa María de Gracia
-
Amor de Dios
-
Correduría
-
Cruz Verde
-
González Cuadrado
-
Divina Pastora
-
San Blas
-
Infantes
-
Almirante Espinosa
-
Plaza de Montesión
-
Feria
-
Aposentadores
-
Amparo
La entrada en su capilla está prevista a las 00:00 horas.
