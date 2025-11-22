La procesión extraordinaria del Señor de las Penas de San Vicente, en directo: última hora del recorrido

Tras su estancia en la iglesia del Buen Suceso, el Señor de las Penas regresa hoy a la parroquia de San Vicente en procesión extraordinaria con motivo del 150 aniversario fundacional de la hermandad. La salida está prevista a las 17: ... 00 horas de la tarde, momento en el que se iniciará un recorrido histórico con algunos puntos muy destacados como parroquia de San Isidoro, la plaza de San Lorenzo o la basílica del Gran Poder. El Señor, además, irá en el paso de salida que utiliza cada Lunes Santo. Podrás seguir la procesión en directo a través de ABC de Sevilla gracias a las imágenes de 7TV.

16:40 Recorrido completo de la procesión extraordinaria del Señor de las Penas La Hermandad de las Penas compartió en sus redes sociales una imagen con el recorrido completo. FOTO: @LasPenas_

16:30 Visitas especiales en el traslado y la procesión Hay que recordar que el Señor pasará por San Isidoro, templo que acogió a la corporación durante los años 90 mientras que se restauraba su sede canónica; San Lorenzo y la basílica del Gran Poder, lugares que visitó la imagen durante la procesión extraordinaria de 1975 cuando la cofradía celebró un siglo de vida.

16:29 Aspecto de plaza del Buen Suceso para la salida del Señor de las Penas

16:20 Imágenes del Señor de las Penas en el Buen Suceso Los cultos por el 150 aniversario de la Hermandad de Las Penas, en imágenes

16:10 Horarios e itinerario de la procesión El Señor de las Penas saldrá de la Iglesia del Buen Suceso a las 17:00 horas. La llegada a la parroquia de San Vicente está prevista para las 22:00 horas. Itinerario: plaza del Buen Suceso, Ortiz de Zúñiga, plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferré, Boteros, Odreros, Jesús de las Tres Caídas, parroquia de San Isidoro, Cuesta del Rosario, Villegas, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, plaza de San Lorenzo, basílica del Gran Poder, plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Jesús de la Veracruz, Cardenal Cisneros y entrada.