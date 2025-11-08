Procesión extraordinaria de la Hermandad del Museo, en directo: recorrido y última hora

Numerosas personas que congregan ya en torno a la Puerta de Palos de la Catedral esperando la salida de la Hermandad del Museo , prevista para las 17:00 horas .

La Hermandad del Museo se pondrá en la calle en pocos minutos para comenzar su procesión extraordinaria con motivo de su 450 aniversario fundacional .

Los titulares de la Hermandad del Museo , preparados en su paso para la procesión extraordinaria que comenzará a las 17:00 horas .

La Hermandad del Museo saldrá de la Catedral a las 17:00 horas desde la puerta de Palos en dirección a la plaza de la Virgen de los Reyes para continuar por Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, plaza de San Francisco (Ayuntamiento a las 18.40 horas), plaza Nueva, Tetuán, Rioja (iglesia del Santo Ángel a las 19.20 horas), plaza de la Magdalena, San Pablo (parroquia de la Magdalena a las 19.40 horas), Cristo del Calvario, Canalejas, Gravina, Pedro del Toro, Bailén (20.45 horas), Miguel de Carvajal, plaza del Museo y Alfonso XII, con la entrada prevista sobre las 21.35 horas de la noche.

15:48

Procesión extraordinaria del Museo

¡Muy buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo de la procesión extraordinaria de la Hermandad del Museo, cuyos titulares regresan hoy a su capilla tras la solemne misa pontifical que ha tenido lugar hoy en la Catedral. La corporación pone así el broche final a los numerosos actos que ha llevado a cabo este año con motivo de su 450 aniversario fundacional.

¡Comenzamos!

FOTO: Hermandad del Museo﻿