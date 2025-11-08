Directo
Procesión extraordinaria de la Hermandad del Museo, en directo: recorrido y última hora
Sigue en directo la procesión extraordinaria de la Hermandad del Museo, cuyos titulares regresan hoy a su capilla tras la solemne misa pontifical llevada a cabo en la Catedral con motivo de su 450 aniversario fundacional
Los titulares de la Hermandad del Museo regresan hoy a su capilla en una procesión extraordinaria que culmina los numerosos actos realizados por la corporación con motivo de su 450 aniversario fundacional. Como ya ocurriera durante el traslado de ayer, el Cristo de ... la Expiración y la Virgen de las Aguas regresarán a su templo recreando el Stabat Mater.
El cortejo saldrá de la Catedral a las 17:00 horas y llegará a la Plaza del Museo a las 21:30 horas, pasando antes por algunos lugares muy destacados como el Ayuntamiento, la Iglesia del Santo Ángel, la Parroquia de la Magdalena o la Capilla de Montserrat. Podrás seguir la procesión en directo a través de ABC de Sevilla gracias a las imágenes de 7TV.
Gran expectación en la Puerta de Palos
Numerosas personas que congregan ya en torno a la Puerta de Palos de la Catedral esperando la salida de la Hermandad del Museo, prevista para las 17:00 horas.
Todo preparado en la Catedral
La Hermandad del Museo se pondrá en la calle en pocos minutos para comenzar su procesión extraordinaria con motivo de su 450 aniversario fundacional.
Procesión extraordinaria del Museo
Los titulares de la Hermandad del Museo, preparados en su paso para la procesión extraordinaria que comenzará a las 17:00 horas.
La crónica del traslado de ayer
Sevilla viaja en el tiempo con un Museo andante de la Semana Santa
Horario y recorrido
La Hermandad del Museo saldrá de la Catedral a las 17:00 horas desde la puerta de Palos en dirección a la plaza de la Virgen de los Reyes para continuar por Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, plaza de San Francisco (Ayuntamiento a las 18.40 horas), plaza Nueva, Tetuán, Rioja (iglesia del Santo Ángel a las 19.20 horas), plaza de la Magdalena, San Pablo (parroquia de la Magdalena a las 19.40 horas), Cristo del Calvario, Canalejas, Gravina, Pedro del Toro, Bailén (20.45 horas), Miguel de Carvajal, plaza del Museo y Alfonso XII, con la entrada prevista sobre las 21.35 horas de la noche.
Procesión extraordinaria del Museo
Los titulares del Museo regresan este sábado a su capilla en procesión en el cierre del 450 aniversario
Procesión extraordinaria del Museo
¡Muy buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo de la procesión extraordinaria de la Hermandad del Museo, cuyos titulares regresan hoy a su capilla tras la solemne misa pontifical que ha tenido lugar hoy en la Catedral. La corporación pone así el broche final a los numerosos actos que ha llevado a cabo este año con motivo de su 450 aniversario fundacional.
Podrás seguir toda la procesión a través del directo de ABC de Sevilla y Pasión en Sevilla.
¡Comenzamos!
FOTO: Hermandad del Museo
