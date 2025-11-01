Directo
Procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana, en directo: sigue la última hora del recorrido
La Esperanza de Triana pone fin a su misión evangelizadora y celebra el 75 aniversario del dogma de la Asunción con una procesión triunfal de regreso a su capilla
Horario e itinerario de la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana
Sevilla
La Esperanza de Triana vivirá este sábado, 1 de noviembre, una jornada inolvidable. La corporación trianera pondrá fin de esta manera a la Misión de la Esperanza y celebrará el 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen con una ... procesión triunfal de regreso a la capilla de los Marineros. La dolorosa volverá al arrabal trianero en el paso de la Purísima Concepción, de la sevillana localidad de La Algaba.
Tras la misión evangelizadora en las parroquias del Polígono Sur, la Esperanza de Triana estuvo en la Catedral para celebrar un besamanos y un triduo, culminando la programación de cultos con una Solemne Función presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, esta misma mañana. ABC de Sevilla te ofrece en directo la procesión de regreso de la Esperanza de Triana gracias a la retransmisión de 7TV.
Itinerarios y horarios de la procesión de la Esperanza de Triana
La Esperanza de Triana saldrá de la Catedral a las 16:00 horas, visitará a la Corporación municipal en el Ayuntamiento y, posteriormente, transitará por Tetuán y Rioja para tomar el eje San Pablo-Reyes Católicos. Cuando el cortejo cruce el puente de Triana, la procesión pasará por calles trianeras con tanta solera como San Jorge o Antillano Campos. Llegará a la calle Pureza por Rodrigo de Triana y Fabié. La entrada está prevista a la 1:00 de la madrugada.
16:00 horas. Salida de la Catedral por la Puerta de San Miguel
Avenida de la Constitución
Plaza Nueva
Andén del Ayuntamiento
Tetuán
Rioja
Visita Convento del Santo Ángel
Plaza de la Magdalena
San Pablo
Visita parroquia de la Magdalena
Puerta de Triana
Reyes Católicos
Puente de Triana
Visita Hermandad del Carmen
Plaza del Altozano
San Jorge
Antillano Campos
Pagés del Corro
San Jacinto
Visita Hermandad de la Estrella
Rodrigo de Triana
Fabié
Pureza
1:00 h (aprox.). Entrada en la capilla de los Marineros
Bienvenidos a la procesión de la Esperanza de Triana de regreso a su capilla
¡Buenas tardes!
Os damos la bienvenida a la retransmisión en directo de la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana de regreso a la capilla de los Marineros. Con esta procesión, se dará por finalizada la Misión que comenzó en el Polígono Sur, así como la celebración del 75 aniversario del dogma de la Asunción.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete