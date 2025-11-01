Suscríbete a
Procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana, en directo: sigue la última hora del recorrido

La Esperanza de Triana pone fin a su misión evangelizadora y celebra el 75 aniversario del dogma de la Asunción con una procesión triunfal de regreso a su capilla

Horario e itinerario de la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana

La Esperanza de Triana vivirá este sábado, 1 de noviembre, una jornada inolvidable. La corporación trianera pondrá fin de esta manera a la Misión de la Esperanza y celebrará el 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen con una ... procesión triunfal de regreso a la capilla de los Marineros. La dolorosa volverá al arrabal trianero en el paso de la Purísima Concepción, de la sevillana localidad de La Algaba.

15:10

Itinerarios y horarios de la procesión de la Esperanza de Triana

La Esperanza de Triana saldrá de la Catedral a las 16:00 horas, visitará a la Corporación municipal en el Ayuntamiento y, posteriormente, transitará por Tetuán y Rioja para tomar el eje San Pablo-Reyes Católicos. Cuando el cortejo cruce el puente de Triana, la procesión pasará por calles trianeras con tanta solera como San Jorge o Antillano Campos. Llegará a la calle Pureza por Rodrigo de Triana y Fabié. La entrada está prevista a la 1:00 de la madrugada.

  • 16:00 horas. Salida de la Catedral por la Puerta de San Miguel

  • Avenida de la Constitución

  • Plaza Nueva

  • Andén del Ayuntamiento

  • Tetuán

  • Rioja

  • Visita Convento del Santo Ángel

  • Plaza de la Magdalena

  • San Pablo

  • Visita parroquia de la Magdalena

  • Puerta de Triana

  • Reyes Católicos

  • Puente de Triana

  • Visita Hermandad del Carmen

  • Plaza del Altozano

  • San Jorge

  • Antillano Campos

  • Pagés del Corro

  • San Jacinto

  • Visita Hermandad de la Estrella

  • Rodrigo de Triana

  • Fabié

  • Pureza

  • 1:00 h (aprox.). Entrada en la capilla de los Marineros

15:00

Bienvenidos a la procesión de la Esperanza de Triana de regreso a su capilla

¡Buenas tardes!

Os damos la bienvenida a la retransmisión en directo de la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana de regreso a la capilla de los Marineros. Con esta procesión, se dará por finalizada la Misión que comenzó en el Polígono Sur, así como la celebración del 75 aniversario del dogma de la Asunción.

