Procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana, en directo: sigue la última hora del recorrido

La Esperanza de Triana vivirá este sábado, 1 de noviembre, una jornada inolvidable. La corporación trianera pondrá fin de esta manera a la Misión de la Esperanza y celebrará el 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen con una ... procesión triunfal de regreso a la capilla de los Marineros. La dolorosa volverá al arrabal trianero en el paso de la Purísima Concepción, de la sevillana localidad de La Algaba.

Tras la misión evangelizadora en las parroquias del Polígono Sur, la Esperanza de Triana estuvo en la Catedral para celebrar un besamanos y un triduo, culminando la programación de cultos con una Solemne Función presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, esta misma mañana. ABC de Sevilla te ofrece en directo la procesión de regreso de la Esperanza de Triana gracias a la retransmisión de 7TV.

15:10 Itinerarios y horarios de la procesión de la Esperanza de Triana La Esperanza de Triana saldrá de la Catedral a las 16:00 horas, visitará a la Corporación municipal en el Ayuntamiento y, posteriormente, transitará por Tetuán y Rioja para tomar el eje San Pablo-Reyes Católicos. Cuando el cortejo cruce el puente de Triana, la procesión pasará por calles trianeras con tanta solera como San Jorge o Antillano Campos. Llegará a la calle Pureza por Rodrigo de Triana y Fabié. La entrada está prevista a la 1:00 de la madrugada. 16:00 horas. Salida de la Catedral por la Puerta de San Miguel

Avenida de la Constitución

Plaza Nueva

Andén del Ayuntamiento

Tetuán

Rioja

Visita Convento del Santo Ángel

Plaza de la Magdalena

San Pablo

Visita parroquia de la Magdalena

Puerta de Triana

Reyes Católicos

Puente de Triana

Visita Hermandad del Carmen

Plaza del Altozano

San Jorge

Antillano Campos

Pagés del Corro

San Jacinto

Visita Hermandad de la Estrella

Rodrigo de Triana

Fabié

Pureza

1:00 h (aprox.). Entrada en la capilla de los Marineros 15:00 Bienvenidos a la procesión de la Esperanza de Triana de regreso a su capilla ¡Buenas tardes! Os damos la bienvenida a la retransmisión en directo de la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana de regreso a la capilla de los Marineros. Con esta procesión, se dará por finalizada la Misión que comenzó en el Polígono Sur, así como la celebración del 75 aniversario del dogma de la Asunción.

