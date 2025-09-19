Procesión extraordinaria de Las Aguas, en directo

La hermandad de Las Aguas culmina este viernes el 275 aniversario fundacional con una procesión extraordinaria del paso de misterio al completo, que saldrá desde la parroquia de San Jacinto —templo fundacional de la corporación— hasta la capilla de la Virgen del Rosario, su actual sede canónica, ubicada en el barrio del Arenal.

La corporación ha regresado durante unos días a San Jacinto, donde residió hasta el año 1942. Es la primera vez que el actual Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor reciben culto en la sede fundacional de la hermandad del Lunes Santo.

A las 19 horas de la tarde, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, preside la misa estacional del 275 aniversario de las Aguas en la parroquia de San Jacinto. A las 21 horas, al término de la ceremonia, dará inicio la salida extraordinaria que recorrerá las siguientes calles: Pagés del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Pelay Correa, Párroco Don Eugenio, Pureza, Altozano, Puente de Triana, Reyes Católicos, Pastor y Landero, Adriano, Toneleros, Real de la Carretería, Velarde, General Castaño, Rodo, Dos de Mayo, teniendo la entrada prevista a las 2.40 horas de la madrugada.

20:00 Las Aguas en San Jacinto, como en 1909 La parroquia de San Jacinto ha ofrecido estos días una estampa no vista desde hace décadas: el paso de misterio de las Aguas en el presbiterio del templo. La hermandad ha querido recrear aquella imagen de 1909, con el paso de Cristo en el retablo mayor y el altar de insignias delante.

19:55 Las visitas de Las Aguas en la procesión extraordinaria La procesión extraordinaria de Las Aguas con motivo del 275 aniversario fundacional pasará por puntos muy señalados para la corporación del Lunes Santo: Capilla de la Estrella

Parroquia de Santa Ana

Capilla de los Marineros

Capilla del Baratillo

Capilla Virgen de la Luz (La Carretería) De esta manera, el Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor volverán a pasar por delante de la Estrella, hermandad con la que compartieron templo hasta principios de los años 40 y que hasta la fundación del Lunes Santo, ambas corporaciones salían de San Jacinto el Domingo de Ramos prácticamente una detrás de la otra. Luego, los titulares visitarán Santa Ana, parroquia donde estuvieron en la cuaresma de 2001 presidiendo un quinario especial por los dos siglos y medio de la hermandad mientras que de la sede de la Esperanza de Triana salieron aquel mes de marzo en el paso de misterio antiguo.

19:50 El traslado de Las Aguas a San Jacinto El pasado sábado, los hermanos de Las Aguas trasladaron al crucificado y a la Virgen del Mayor Dolor a la parroquia de San Jacinto. Revive ese traslado con nuestra galería.

19:45 La entrevista a Narciso Cordero, hermano mayor de las Aguas Narciso Cordero, hermano mayor de la corporación de la calle Dos de Mayo, ha atendido a ABC para hablar sobre la dimensión de estos históricos días para la hermandad, las expectativas para una salida extraordinaria que se prevé multitudinaria y lo que viene tras los cultos, con unas elecciones con varias listas a la vuelta de la esquina. Lee la entrevista completa aquí.

19:40 La última vez que estuvo Las Aguas en Triana La última vez que estuvo en Triana la hermandad de las Aguas fue hace casi un cuarto de siglo, en concreto, en la Cuaresma de 2001 para celebrar los dos siglos y medio de su fundación. La cofradía volvió al barrio que la vio nacer y donde estuvo residiendo durante casi 200 años pero no pudo celebrar el quinario en San Jacinto, sino que fue en Santa Ana. Lee el reportaje completo aquí.

19:35 Las bandas de la extraordinaria de Las Aguas En el plano musical, la procesión extraordinaria del Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor contará con los sones de la Banda de Cornetas y Tambores «Nuestra Señora del Rosario Coronada» (Cádiz). Por su parte, la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes será la encargada de abrir el cortejo.

19:30 Horarios e itinerarios de la extraordinaria de Las Aguas El paso de misterio de Las Aguas volverá a su capilla del Dos de Mayo por un recorrido que evocará a la corporación sus raíces trianeras. De esta manera, antes de abandonar el barrio por el Puente de Triana, el Cristo de las Aguas se internará en el viejo arrabal para cumplir con la visita de rigor a la Señá Santana. También visitará las capillas de La Estrella y Los Marineros. Recorrido de la procesión de Las Aguas por el 275 aniversario 21:00 horas. Salida desde la parroquia de San Jacinto

Pagés del Corro

San Jacinto

Rodrigo de Triana

Pelay Correa

Párroco don Eugenio

Pureza

Plaza del Altozano

Puente de Isabel II

Reyes Católicos

Pastor y Landero

Adriano

Toneleros

Real de la Carretería

Velarde

General Castaño

Rod

Dos de Mayo

02:40 horas. Entrada en la capilla del Dos de Mayo

19:25 ¿Hasta qué año estuvo Las Aguas en San Jacinto? Las Aguas residió en el templo trianero hasta el año 1942, año en que se registra un aparatoso incendio en San Jacinto. La corporación, que pierde todas sus imágenes titulares en el fuego, recala en la iglesia de Santiago. Antonio Illanes realiza la actual talla del Cristo de las Aguas al año siguiente, en 1943. Tras otro periodo en San Bartolomé, la corporación del Lunes Santo se establece definitivamente en el barrio del Arenal, en la capilla del Rosario del Dos de Mayo, en 1977.

19:20 ¿Por qué sale Las Aguas desde San Jacinto? La respuesta está en la historia. Hace exactamente 275 años, allá por 1750, un grupo de devotos del Cristo de las Aguas decide fundar una hermandad en la parroquia de San Jacinto en torno a dicha imagen. Todo ello sucede después de sacar al crucificado en rogativas. Hoy en día, la talla del primitivo Cristo de las Aguas se encuentra en el convento de los Padres Dominicos de Almagro, en la provincia de Ciudad Real.

19:15 El Betis - Real Sociedad obliga a retrasar la extraordinaria de Las Aguas El pasado lunes, la Hermandad de las Aguas comunicó que la hora de celebración de la misa y posterior procesión extraordinaria se retrasaría media hora por indicaciones del Cecop con el objetivo de «garantizar la seguridad y la movilidad». La salida, prevista inicialmente para las 20:30 horas, coincidía con la llegada de los aficionados béticos al estadio de La Cartuja, cuyo partido comienza a las 21:00 horas. Descubre más información aquí.

19:10 El regreso de Las Aguas al Dos de Mayo El Cristo de las Aguas volverá a su capilla del Dos de Mayo el próximo viernes 19 de septiembre en una procesión que saldrá desde la parroquia de San Jacinto a partir de las 21:00 horas. Lo hará acompañado de la Virgen del Mayor Dolor y el resto de figuras que componen el misterio con el que la cofradía hace Estación de Penitencia cada Lunes Santo.

19:05 Las Aguas se reencuentra con sus orígenes Las Aguas tiene una cita con la historia. La corporación del Arenal revivirá sus orígenes trianeros este viernes 19 de septiembre para culminar con una procesión extraordinaria la celebración de su 275º aniversario fundacional. Desde el pasado sábado, el Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor reciben culto en la parroquia de San Jacinto, el templo donde residió la hermandad desde su fundación hasta el año 1942.