Verás pasar los años, que irán trazando surcos en tu rostro para dejar marcada en él la huella de la historia que viviste. Verás volar, hacia ninguna parte, las hojas secas que antes viste brotar en los árboles cuando acabó el invierno; te asombrarás de ... cosas que después no te dirán nada y cosas que no te dirán nada más tarde te asombrarán. El río de los días seguirá fluyendo impetuoso y tú, a merced de la corriente, dejarás atrás paisajes y gentes, mientras en las riberas quedarán varados para siempre los cadáveres de unos recuerdos que serán el rastro olvidado de tu vida.

Habrá, sin embargo, un recuerdo que sobrevivirá a todos esos naufragios para acompañarte siempre: el recuerdo de tu primera Madrugá. Porque pasarán los años y seguirás oyendo, con la misma clara nitidez de aquella vez, la voz cálida y desvelada de tu madre que, en susurros, te despierta a medianoche mientras en tu casa acontece a deshora un inusual y silencioso ajetreo de abrigos y café; tu familia y tú os estáis arreglando para salir a la calle como si fuera un domingo por la mañana, pero fuera es noche cerrada… y fría. Una noche que no tardará en revelarte su misterio cuando veas por primera vez amanecer; pero antes de que asistas al milagro de la luz, descubrirás muchas otras cosas que son parte de lo que eres: los fantasmales nazarenos negros flotando como una Santa Compaña en el silencio; las plumas y el acero de la Centuria entrevistos a través del cristal esmerilado del relente; el fuego irreal de las candelerías acercándose a lo lejos; la presencia inmensa del Señor en cada esquina; la gloriosa algarabía del terciopelo; el olor de las flores y la cera de los palios; la humareda del incienso y los calentitos; los sonidos -silencio hondo, clamor apasionado- de la bulla… y todo lo que verás, verás también que irá mutando, convirtiéndose en algo diferente conforme la luz del día se vaya imponiendo a las sombras de la noche y entone tu cuerpo cortado por la gélida mano del alba y el sueño. A través de ese inefable universo, que es el tuyo, te habrá de guiar la mano fuerte y amorosa de tu padre, cuyo tacto volverás a sentir, aunque él ya no esté, cuando cada año llegue de nuevo esta noche. No. Ningún sevillano olvidará nunca el recuerdo de su primera Madrugá. Por eso, tu misión ahora es ofrecer el secreto de esa noche -la noche sin igual de Sevilla- a tus hijos, para que de ella guarden, quizá, el único recuerdo que nunca nadie podrá arrebatarles.

Por Antonio Cattoni El color: verde Esperanza

Trasera del palio de la Macarena Rechi

La noche se derrama y anega la ciudad. ¿Es la propia oscuridad la que genera a los primitivos nazarenos de Sevilla? Surgen como criaturas fantásticas, rítmicas, idénticas en sus movimientos y en sus propósitos: acompañar a Jesús Nazareno en su abrazo simbólico y su entrega. Velad. Cuando el Señor asoma por San Lorenzo, es aún de noche por dentro. Se le ve aproximarse, pasa y se aleja. Y queda un silencio blando y maleable y hasta una procesión de interrogantes. La noche no termina a pesar de la clara voz de los pájaros cuando entra el Calvario. Pero ya para entonces habrá nacido una rama verdecida, más fuerte cuanto más metida en luz. Más verde cuanto más azul el cielo. El rito esta a punto de cumplirse. Voces blancas en Sor Ángela. Voces negras en el Pópulo. Y mientras la identidad del pueblo gitano se representa hecha toda cofradía, bajo un arco y sobre un arco, la Esperanza ya no es verde, porque acaba de desembocar en el claro destino prometido.

Por José Gómez Palas La primera vez: la misión de la Esperanza en el marco del jubileo

Petalada a la Virgen de la Esperanza de Triana Manuel Gómez

2025 es un año cargado de eventos extraordinarios en la calle Pureza. La de la próxima Madrugada será la primera de las tres salidas bajo palio que realizará la Esperanza de Triana y la tercera del total de diez, entre traslados y procesiones, que protagonizará la dolorosa en este Año Jubilar convocado por el Papa Francisco bajo el lema 'Peregrinos de Esperanza'. En el marco de este acontecimiento de la Iglesia Universal, la Hermandad de la Esperanza seguirá la senda marcada por la del Gran Poder y llevará a su dolorosa a los barrios más desfavorecidos de la zona sur de la ciudad. Serán 15 días, del 3 al 18 de octubre, los que la imagen permanezca lejos de Pureza en su visita a las parroquias de San Pío X y de Jesús Obrero. Finalizada la Misión, la Hermandad iniciará la conmemoración del LXXV Aniversario de la Proclamación del Dogma de la Asunción. La Esperanza será trasladada a la Catedral de Sevilla para celebrar un besamano, un triduo preparatorio y una Función Solemne en su honor antes de regresar el 1 de noviembre en procesión triunfal a Triana.

Por Fran Piñero La voz: el silencio ante el Gran Poder

A la veintena de atributos que figuran en la cruz de guía de la cofradía del Gran Poder habría que añadir uno más: el de provocar el silencio entre aquellos que la contemplan. Siempre resulta llamativo cómo, en una noche de tanta euforia y fervor expresivo por los cortejos de capa, la ciudad se repliega al mutismo cuando se intuye a la obra capital de Juan de Mesa. Ya sea en la larga calle que lleva su nombre, o en las revueltas del Museo. En el espacio acotado de la Carrera Oficial o en la magnitud de la plaza de San Lorenzo. Ante el Gran Poder el silencio es tal que hasta llega a tomar cuerpo. Como una especie de aire denso donde sólo cabe el racheo, la inquietud de los pabilos encendidos cuando la madrugada es de viento, las órdenes de los Villanueva, el canto de las aves a las claras del alba, la indiscreta persiana de aquellos afortunados que pueden contemplar al Señor de Sevilla desde el balcón de su casa... Incluso las palabras susurradas, pero que llegan a ser audibles, de quien le ve pasar y a él se encomienda como última solución a cuestiones que necesitan de un Gran Poder.

Por José Antonio Rodríguez La cuadrilla: la expectación de las Tres Caídas

Misterio del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana Manuel Gómez

Tres elementos suscita el andar del misterio de las Tres Caídas: expectación, admiración e imitación.

Pocos pasos gestionan la expectación como este, convirtiendo su llegada en una sinfonía para los sentidos, buscando la emoción a través de la sorpresa. Eso ha desencadenado en una profunda admiración removiendo la devoción al Cristo y aumentando la nómina de devotos y hermanos. Por contra, ese seguimiento ha degenerado en la imitación hasta la extenuación y fuera de Sevilla encontramos constantes emulaciones que, a veces, rozan lo grotesco. Comandada por Paco y Emilio Ceballos, hoy es una cuadrilla renovada en la que ha entrado savia nueva gracias a un 'plan de jubilación'. A pesar de eso, la lista de aspirantes sigue siendo extensa y la espera acaba en numerosas ocasiones en frustración. No se entendería sin la novena trabajadera de la cuadrilla, la banda del Cristo de la Tres Caídas que lo acompaña desde hace casi medio siglo cada Madrugada.

Por Mario Daza Lo que perdimos: la inocencia

La Madrugada del 2000, la Semana Santa de Sevilla cambió para siempre. Las 'carreritas' que tuvieron en la Carrera Oficial su 'zona cero' y que provocaron el pánico al paso de las cofradías –cuyo origen sigue siendo una incógnita– convirtieron la seguridad en la prioridad de esta gran fiesta mayor de la ciudad. Un cuarto de siglo después, seguimos presos de lo ocurrido y es evidente que esa noche no ha vuelto a ser la misma. Por el camino nos dejamos la calma ante el más mínimo indicio y, sobre todo, la inocencia de salir a la calle a disfrutar de las seis cofradías de la jornada sin pensar en otra cosa que en rezar al Señor y piropear la hermosura de la Virgen. Y ya han pasado veinticinco años.

Por José Manuel de la Linde Luces: la vuelta de Los Gitanos

El Señor de la Salud de la hermandad de Los Gitanos Vanessa Gómez

Ha amanecido. El cielo se vuelve del mismo azul que el manto de la Virgen de las Angustias y los vencejos se suman como último instrumento de la banda. Huele a colonia fresca de la mañana (tomo prestado de la pregonera) y es el momento de los niños y de las familias, toda vez que el cortejo ha abandonado ya la Catedral. Muy lejos de menguarse, las filas de nazarenos se ven incrementadas por los más pequeños que, como savia nueva, llegan para poner frescura al cortejo. A aprender para el día de la mañana. La luz ha tomado la escena y hace brillar la canastilla del Señor, al mismo tiempo en que le oscurece el rostro. La Virgen avanza con toda la gracia de su mantilla blanca, brillo y color de sedas que se mecen por los aires. El compás va más relajado. Atrás quedó la esperada subida por la Cuesta del Bacalao y por delante está la del Rosario, lo más parecido al Calvario en Sevilla. No queda ya mucho para que la hermandad de los Gitanos se funda de nuevo con su gente de San Román.

Por Francisco J. López de Paz Sombras: la desproporción

Siempre se ha dicho que estamos ante la jornada que mejor representa la Sevilla dual. El negro frente al blanco, el ruan frente al terciopelo, la cola frente a la capa, el silencio frente a la algarabía. Pero, además de este misterio de las dicotomías, en la Madrugada de los últimos tiempos lo que hemos percibido ha sido una desproporción absoluta de todo. De los horarios –cada vez dura más la noche–, de los cortejos –cada vez son más nazarenos– y del tiempo de paso que ocupan muchas cofradías, sobre todo las de capa en cubrir su itinerario. En todo caso la mayor desproporción es la de las filas de nazarenos que hace que la Macarena más que un cortejo parezca una manifestación de nazarenos, y la Esperanza de Triana casi lo mismo pero en menor medida. Nadie quiere buscar una solución a esto. Se echan la pelota de las cofradías al Consejo, al Arzobispado… Todo el mundo argumenta que la salida el día de la procesión es un derecho del hermano porque lo contemplan las reglas. Cuantas cosas contemplan las reglas que las pasamos por el forro de los caprichos.

Por Javier Comas La estampa: el amanecer junto al Calvario

El Cristo del Calvario al amanecer del Viernes Santo Rechi

Los vencejos anuncian el amanecer de la noche de la ciudad. Las primeras luces se cuelan entre los plataneros de la Magdalena mientras el frío cala en los huesos de los que allí esperan la entrada del Calvario. Todo es silencio, es la belleza extrema de la Semana Santa contada en una estampa intocable desde que se derribara el antiguo compás de San Pablo. La piel Ocampo se ilumina en la mañana al amanecer de la Madrugada mientras las alpargatas negras pisan los adoquines de Gerena que escupen el rocío que ha caído en la noche.

Por Pepe Trashorras La marcha: los 'pitos' del Silencio

En Sevilla, el silencio se puede escuchar. A eso de la una de la noche del Jueves al Viernes Santo, después de que una saeta rompa la fría mudez de San Antonio Abad y el cortejo de los primitivos nazarenos eche a andar, bastarán tres músicos: oboe, clarinete y fagot; y otros tantos en el paso de palio, para armar la simple e inmutable banda sonora del camino del Gólgota hispalense. Se trata de ocho saetas dedicadas a Jesús Nazareno cuya autoría aún se discute. Sus melodías van directas como una saeta a los sentimientos más profundos de los cofrades en las horas fundamentales de la ciudad. Estas reconocibles y breves composiciones impregnadas del patetismo propio del lamento de las santas mujeres en la calle de la Amargura al encontrarse con Cristo son reconocidas por gran parte de los sevillanos sólo con escuchar su inicio. En ese preciso momento, todos los presentes quedan en completo silencio.

Estampa del Señor del Silencio del año 1950 ABC

Por Julio Mayo La historia: la antigüedad del Silencio

Aunque algunos autores afirman que esta hermandad se fundó en el transcurso del siglo XIV en el templo de Omnium Santorum, hay otros investigadores que estiman que se produjo en el siglo XVI tras serle aprobadas unas reglas en 1564, cuando se hallaba establecida canónicamente en el hospital de las Cinco Llagas. La fundación de esta hermandad ha originado polémicas, que todavía hoy continúan, entre estudiosos de las cofradías.

Frente a la tesis de su origen medieval, otros historiadores siguen a Bermejo, quien atribuye la génesis de la cofradía a la constitución de la hermandad de la Santa Cruz de Jerusalén, que rendía culto a la imagen de Jesús Nazareno cargando la cruz sobre sus hombros, convirtiéndose así en la Primitiva de este género en Sevilla y su antiguo reino. El célebre escritor Mateo Alemán redactó nuevas reglas en 1578, cuyo articulado fija la estación en la mañana del Viernes Santo y túnicas de color morado para los nazarenos.