El Domingo de Ramos es una capa al viento en la avenida de los niños. Una varita que convierte el dolor en caramelo en el sombrero azul de Sevilla. Es el brillo de la vida reflejado en los zapatos. El estreno que aguarda tu memoria ... y salva tus manos. El traje y la puntada. Es un globo que huye a lo divino y un suspiro que lo persigue. Es el sol que modela la canastilla de tu pasión. Es la banda abriéndose paso en el mar de almas que lo espera.

El Domingo de Ramos es el primer Nazareno en la esquina de tu conciencia, al que no puedes mantener la mirada. Es Dios que anda por las ramas de tu olivo, por la palma de tu alma, por la luz de tu camino. Es el Salvador, el Parque, la rampa, los Terceros, Molviedro, la Palma; el Osario, la Cuna, el puente y la Alameda. Es la primera cita en la plaza nueva del amor.

El Domingo de Ramos es una rozadura en la memoria, de besos que se fueron. La fuerza que perdura de tu primer cirineo. Un olor a colonia de aquel limonero. Un golpe de campana en honor a los muertos. Un tambor que redobla al fondo de tu pecho.

El Domingo de Ramos son las cinco de la tarde en el pestillo de San Roque y en las campanas de la Giralda del palio de la primera Esperanza. Es la vida que pasa y la que llega. La vivencia que se queda. Es la mano que te falta y la que ofreces, y esa cruz que las espera. Un sueño en la sillita. El sí de una madre. La tarde que se explaya, la noche que refresca. La sombra que araña la cal de recogida. La Gracia que da vida. La pena que se estrecha. La espera que termina.

Por Antonio Cattoni El color: azul Hiniesta

Juan Ramón lo expresó en un verso rotundo como una culpa: Dios está azul. Viene bajando la rampa bajo la inmensidad de sí mismo, recibido y escoltado por sus preferidos en la tierra. En San Julián ha sonado el aldabonazo de la puerta frente a San Cayetano antes de asomar el ímpetu de sus antifaces. Seguirá brillante cuando baje por Relator, alma de barrio y flor de adolescencia ante el vacío de la taberna de Gonzalo Medina en la esquina de Parras. Azules bríos por la plaza de Molviedro, mientras llueve sobre el palio de la Paz una calderilla de luz eterna y verde escatimado. San Roque se enjoya de azul antiguo mientras el cielo contiende con el palio del Subterráneo, carne de fragancia en sus jarras rosas. Triana extiende su consuelo de Estrella más allá del puente, y cuando la Hiniesta emprende su calle, el cielo se entrega al alfar y se vidria de dolor de la calle Feria. Será cobalto y sombra cuando el Amor mida la puerta del Salvador de mano a mano; de jamba a jamba.

Por José Gómez Palas La primera vez: 'Trianeando' a los sones de Rosario de Cádiz

Paso de misterio de la hermandad de la Estrella J. M. Serrano

En 2024 la lluvia nos privó de la salida de la hermandad de la Estrella y, consecuentemente, del esperado estreno de la banda del Rosario de Cádiz tras el misterio del Señor de las Penas. Un año después la expectación por contemplar cómo casa este binomio sigue creciendo. Fue en 2017 cuando la formación gaditana, una de las más solicitadas y reconocidas de Andalucía, aterrizó por primera vez en Sevilla de la mano de la hermandad de la Sed, inaugurando así un vínculo con la Semana Santa hispalense que se ha ido fortaleciendo con el paso el tiempo. Dos años más tarde fue la cofradía de las Aguas la que firmó sus servicios, lo que avivó el debate local sobre la presencia de bandas foráneas en la Semana Santa sevillana. La Exaltación y la Estrella también han sido las dos últimas hermandades en apostar por esta formación. En ambas cofradías se esperaba su estreno el año pasado, pero la lluvia frustró el debut. ¿Cómo trianeará el 'Hijo de la Estrella' a los sones del Rosario de Cádiz?

Por Fran Piñero La voz: la venia de la Borriquita

Sevilla entera cabe en la primera venia de la Campana. El Domingo de Ramos conecta con esa inocencia del niño interior que, fascinado por el puntiagudo capirote, el dulzor del caramelo y el brillante dorado de una canastilla, descubre la tradición de la fiesta. La tímida voz del pequeño nazareno de la Borriquita es la de toda la ciudad pidiendo estrenar la Semana Santa. La formalidad de la venia nació en 1919 para ordenar el caos de la nómina. Lo que ha legado hasta nuestros días tiene más de simbolismo que de la severidad de antaño. Por eso siempre se pone el foco especialmente en la primera, un 'privilegio' que ostentan los de la colegial del Salvador desde que hace 55 años decidieran dividir la cofradía. «A Dios por el amor. La Primitiva Archicofradía Pontificia y Real Hermandad de Nazarenos de la Sagrada Entrada en Jerusalén, Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora del Socorro y Santiago Apóstol pide la venia al Consejo de Cofradías para realizar su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral» suena desde entonces en el Palquillo cada vez que arranca una nueva Carrera Oficial.

Por José Antonio Rodríguez La Cuadrilla: Herodes, clasicismo

El clasicismo del misterio del Señor del Silencio en el Desprecio de Herodes podría considerarse una de las maravillas de nuestra Semana Santa. El sello de los Villanueva está grabado a fuego sobre la piel de esta cuadrilla experimentada que, de tener un calificativo común que los defina, es la profesionalidad. Manolo Villanueva es perfeccionista y reclama oficio y disciplina a los suyos bajo el lema «lo que se pide, se hace». Otra frase que alerta a la cuadrilla de lo que viene es cuando, antes de levantar el paso, arrimado al respiradero exclama: «Agarrarse bien al trabajo». Los costaleros saben, entonces, que la mano será larga, complicada, pesada o dolorosa. O todo a la vez. Pero el que avisa no es traidor. Los sonidos clásicos de las Tres Caídas de Triana acompañan a un misterio de zancada abierta que se abre paso entre la multitud de un Domingo de Ramos que convierten a este misterio en uno de los más buscados de la jornada.

Por Pepe Trashorras La marcha: 'La Estrella Sublime'

Cien años no es una cifra que se alcance todos los días. Sin embargo, es la redonda efeméride que celebra este año uno de los himnos del Domingo de Ramos y la Semana Santa, 'La Estrella Sublime'. Sus triunfales cornetas sonarán entre antifaces celestes a primera hora de la tarde, instantes después de superarse la puerta ojival de San Julián; y su dulcísimo trío estará presente al otro lado del río cuando el sol comience a caer sobre las manos de nácar que sostienen a Triana. Con esta marcha y casi sin pretenderlo, Manuel López Farfán revolucionó en 1925 la música procesional, pues cosechó un enorme éxito desde el momento de su estreno, y acabó convirtiéndose décadas más tarde en el modelo que tantos y tantos quisieron copiar. Sus inconfundibles compases resonarán en este alegre día de palmas y ramos por toda Sevilla para anunciarnos que no estamos soñando: por fin ha dado comienzo una nueva Semana Santa.

Por José Manuel de la Linde Luces: el crecimiento de Jesús Despojado

Es la pregunta que muchos se hacen... ¿Cómo una hermandad enclavada en pleno centro histórico y a la que tanto le ha costado estar donde está es capaz de crecer y seguir progresando? Ese es el caso de Jesús Despojado. Su hermano mayor, sacudiéndose la falsa modestia, lo tiene claro: todo está relacionado con el buen hacer de la junta de gobierno. Los números no engañan: en lo poco que va de 2025 ya han ingresado en la hermandad un centenar de personas; el año pasado fueron casi ciento cincuenta; el anterior otro centenar y así hasta 2022 más o menos en la misma progresión.

«La gestión, sin duda», destaca Rafael Aranda. «Que los hermanos se sientan a gusto en el seno de la hermandad, es fundamental». Pero sin duda llaman las imágenes, el misterio, las plumas, los pasos y las bandas. Virgen de los Reyes es un valor seguro.

Los resultados se ven cada Domingo de Ramos en el Compás de la Laguna. Desde temprana hora serán muchos los que esperen que se abran las puertas. Por la noche, la saeta rasgada servirá para despedir serenamente a la Virgen de los Dolores y Misericordia.

Por Francisco J. López de Paz Sombras: el Cristo del Amor

Santísimo Cristo del Amor Manuel Gómez

La imagen de Juan de Mesa es una sombra. Sale habitualmente de noche. Cuando hay años que recibe la luz de la atardecida, se aprecia en su piel de madera el paso del tiempo. O más que el paso del tiempo, el peso de los años que a modo de suciedad se ha ido acumulando en una de las esculturas más perfectas de cuantas presentan a Cristo crucificado. Juan de Mesa probablemente no reconocería así a su Cristo. Lo mismo que no reconoció antes de la restauración al de la Buena Muerte o al de Vergara. La hermandad lleva años debatiéndose en torno a qué hacer con la imagen. Los más antiguos no quieren desprenderse de la estampa que han conocido siempre. Pero a uno le gusta reconocer a su padre o a su madre lozanos, como en las fotos de la juventud. Cuando cae la noche y el Amor pasa solo alumbrado por los candelabros cuyos cristales tintinean es solamente un espejismo de lo que puede ser y todavía no es. Porque esa fruta, tarde o temprano, caerá.

Por Javier Comas La estampa: la Paz por el parque

Es la imagen de la niñez de una Semana Santa inalterable al tiempo, es el efecto visual del blanco sobre el verde de la memoria y el dorado de un canasto que besa cada rama que sobresale de los árboles centenarios del 29. Es la fusión de la cofradía con el espacio, es el abrazo de una Plaza de España con sus torres que hacen de manos que acunan un cortejo de cruz a palio. La Paz por el parque de María Luisa es un sustantivo completo unido en una misma frase. El arranque de una semana del gozo donde el abuelo vuelve a ser niño y el niño toma el protagonismo de la escena. Nunca unas túnicas tan blancas tuvieron tanto color como en el mediodía del Domingo de Ramos. Sonará el tambor a lo lejos y todo volverá a ser igual, como aquellos textos y fotos del viajero y novelista Joseph Peyré en el ecuador del siglo XX.

Por Mario Daza Lo que perdimos: la Cena por la calle Gerona

Hay calles que van indisolublemente ligadas a una cofradía. En el imaginario colectivo de la ciudad quedan las estampas ocres y también a color de la hilera de nazarenos esculpiendo con sus cirios al cuadril las viejas fachadas de los edificios. Por eso, incluso cuando lo vivido se convierte en recuerdos del pasado, seguimos esperando a que el programa de mano replique aquello que perdimos, quién sabe si para siempre. Ocurre en toda la Semana Santa y, en el caso del Domingo de Ramos, con la histórica relación de la hermandad de la Cena y la calle Gerona. Un vínculo que ha existido desde hace décadas y que desapareció en 2024, el primer año en el que los tres pasos de la cofradía de los Terceros estrenaron un nuevo itinerario en su recorrido a la Catedral. La decisión tuvo un motivo eminentemente práctico, pues así no iría junto a San Roque hasta la Campana por el mismo itinerario. Pero en la balanza de las emociones la pérdida fue mayúscula, con esa revirá del palio de la Virgen del Subterráneo a Doña María Coronel, a los sones de 'La Madrugá' de Abel Moreno, que quedó para la historia.

Por Julio Mayo La historia: Silencio tricentenario

Varios feligreses de San Julián fundaron, a finales del siglo XVII, la actual hermandad de la Amargura y el Señor del Silencio en el templo parroquial de aquella collación, aunque, en 1724, decidieron trasladar la residencia canónica de la cofradía a San Juan de la Palma, tras haberse suscitado en aquel templo algunas discrepancias. El Arzobispado autorizó el traslado en octubre de 1724, mes en el que la hermandad del Domingo de Ramos comenzó a adecentar la capilla que acogería las imágenes titulares. Algunos cofrades relevantes de la propia hermandad mostraron reticencia con el traslado. Las imágenes no llegaron a esta nueva sede hasta 1725, hace ahora tres siglos, según testimonia el primer cabildo de la Amargura celebrado en la iglesia de San Juan el mes de mayo. No hizo su primera salida procesional, sin embargo, hasta la Semana Santa de 1729. Una efeméride importante que será conmemorada con actividades, actos y hasta salidas extraordinarias.