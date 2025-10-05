Primer golpe. La vida sigue igual

Los datos del conteo de nazarenos señalan el colapso que vive la Semana Santa. Es tan grande que hasta el Alcalde, que como otros políticos no acostumbra a comentar cosas internas de las cofradías, ha apremiado al Arzobispado y al Consejo para que busquen una ... solución global y en concreto al grave problema de la Madrugada que nadie quiere ver. Que en su conjunto y sin contar a las bandas, en esa jornada se ponga en la calle 14.666 personas es una barbaridad. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Hermanos mayores y dirigentes de todo tipo dicen que algo habrá que hacer pero siempre preservando el derecho que tienen los hermanos a salir de nazareno. Un derecho cuyo cumplimiento puede ser dispensado por la Mitra si esta tuviera ganas de areglar el problema, algo que en estos momentos no consta. Cuando el número de creyentes decrece y la Semana Santa es cada vez más incómoda hay quien piensa que esta participación masiva es una bendición de Dios. Es algo inexplicable y satisfactorio, pero no afrontarlo es de irressponsables. El Consejo quiere abrir el debate aunque sin hoja de ruta. Nadie se atreve a poner sobre la mesa la solución que pasa por limitar la participación en los cortejos de manera independiente a la regulación interna. La vida cambia. Las cosas cambian aunque haya quien quiera que todo siga igual.

