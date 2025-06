Primer golpe. La soga en casa del ahorcado

La denuncia de la hija de Álvarez Duarte por la restauración de la Virgen del Dulce Nombre de Bellavista es anterior al tsunami de la Macarena. Concretamente del 10 de junio. Pero le ha venido muy bien el viento de cola. Plantea algunas dudas: tardar ... cuatro años en darse cuenta de la restauración es para hacérselo ver. Aunque claro, lo mismo no es la hija la mano que acaricia el gato. Cuando hace años la familia supo de esta restauración mandó una carta para que fuera un discípulo de Luís el que hiciera el trabajo. Pero la hermandad lo encargó a un restaurador riguroso como es Darío Ojeda. Esto no va a ir a ningún lado; solo está sirviendo para el circo de la tele. Pero la denunciante debe ser prudente. Su iniciativa ha avivado el recuerdo de la faceta del escultor como remodelador. Es decir, se denuncia algo que el autor hacía de manera frecuente. Ilustra el texto la Esperanza de Triana tras la restauración de 1989. Si eso llega a ocurrir hoy, lo de la Macarena se queda en pañales. Conviene dejar las memorias en reposo. Porque también emergen algunos temas sobre los que ahora el recordado imaginero no puede pronunciarse. Como la encarnadura tan de Buiza que tiene la Virgen de Bellavista, o las incógnitas sobre la Virgen de Guadalupe. Como dice el refrán, es peligroso mentar la soga. Sobre todo si lo hacemos en la casa del ahorcado.

