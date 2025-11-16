Primer golpe. El renacer macareno

A veces hace falta caer en lo más hondo de la sima para dar el salto y regresar a la cima de la que nunca te has debido ir. La hermandad de la Macarena, que en aspectos patrimoniales no ha seguido en los últimos años ... la linea de liderazgo que tuvo en el siglo XX, puede que haya entendido que ha llegado el final de la sequía. El pasado domingo, en un cabildo muy tranquilo para lo que ocurrió en los sucesos de junio, se presentó una nueva insignia, el lábaro de la Rosa de Oro diseñado por Gonzalo Navarro. Hubo hermanos que se emocionaron al verlo porque en esos trazos era estaba la corporación que siempre conocieron, la de Juan Manuel, Cayetano, Gamero, Pérez Calvo, Sánchez Millán, Elena Caro, los Garduño, Ramito... Esa hermandad que no escatimaba ni una peseta y regateaba lo justo para que los enseres fueran siempre los mejores. Prueba de que la política patrimonial quedó convertida en el talón de Aquiles de los últimos mandatos es que los tres candidatos han centrado sus propuestas en estos temas. Gonzalo Navarro es uno de los mejores proyectistas nacionales y en su nueva creación -afortunadamente encargada sin pasar por esos tribunales de la inquisición para el arte como son los cabildos generales- está todo lo que la cofradía debe volver a ser cuando ahora se ponga el marcador a cero. Qué ganas hay de decir, parafraseando a Rubalcaba, que La Macarena ha vuelto. Y además por la puerta grande.

Proyecto de la insignia de la Rosa de Oro de la Macarena ABC

