Primer golpe. Reliquias y cofradías

En la vida y en la Historia, todo tiene su momento. Como tantos en la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, muchas cofradías han sido coleccionistas de reliquias que exhibían en los pasos y los altares o que portaban las imágenes. Las reliquias ... eran cercanía, una conexión con la persona de la que provenían. Aquí hemos tenido fragmentos de la cruz -los lignum crucis- espinas de la corona del Señor o hilos del velo de la Virgen, al margen de todo tipo de trozos de los cadáveres de santos. Dice Juan Eslava Galán que toda reliquia anterior al siglo III es una falsificación porque no fue hasta entonces cuando se empezaron a considerar. En estas semanas varios pasos y hermandades de nuestro entorno han comenzado a sacar una reliquia del recién canonizado Carlo Acutis. Se trata de un fragmento del corazón. Es decir, que al cadáver le extrajeron la víscera para colocarla en un relicario y después la trocearon. Cuando se conoce esta acción es normal que se esboce una mueca de espanto, porque son prácticas que la gente de hoy no solo no entiende sino que rechaza. Las reliquias son eso, reliquias, muestras de costumbres del pasado cuyo comercio incluso provocó en el siglo XVI el cisma de Lutero. Que hoy se sigan practicando las extracciones y que haya hermandades que contribuyan a la difusión es ir en contra de los tiempos tanto de la sociedad como de la propia Iglesia.

El corazón de Calo Acutis fue extraído y colocado en un relicario en el que se muestra la víscera medio oculta por una celosía ABC

