Primer golpe. El nuevo modelo

No mucho el dilecto Juanjo Borrero escribió en un titular aquello de que lo extraordinario no puede ocurrir cada fin de semana. Y lo hizo antes de este 2025 cuyo otoño ha estado ocupado por actos especiales o jubilares. Se va uno a la hemeroteca ... y ve que este mismo debate se planteaba en el año 2004 cuando también hubo una cascada de procesiones extraordinarias de las que participó hasta aquel Silencio pujante de Joaquín Delgado Roig como hermano mayor. 2004. Hace ya más de 20 años. En una conferencia organizada por la revista Nazarenos Víctor García Rayo pudo dar con una clave en la que hasta ahora no habíamos reparado. Vivimos en la sociedad del impacto, de la inmediatez, del flash. Cualquier cosa que pretenda tener relevancia debe causar en el receptor del mensaje un estímulo distinto a lo habitual. Lo mismo al hombre de estos tiempos le hace falta esta serie de sensaciones que en el mundo de las cofradías se traduce en los actos especiales, los que se salen del calendario de lo habitual. Lo que ocurre es que esas cosas hay que hacerlas con cabeza y no dejándose llevar por la ola. Viene esta reflexión al hilo de la semana en la que Las Penas de San Vicente, una hermandad sobria, ha celebrado un aniversario de manera impecable. Hoy la conocernos más y mejor y lo mismo este era el objetivo. El mundo está cambiando y probablemente las cofradías también.

