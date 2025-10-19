Primer golpe. La niña de la Esperanza

Se llama Marina, nació el 25 de septiembre, sus padres, Ramón y Raquel son muy jóvenes. Tienen en el rostro la huella del bronce fundido en las fraguas. Ocurrió el domingo. La pareja con su recién nacida salió al barrio a encontrarse con la Esperanza ... de Triana. El abuelo de Raquel llevaba todos los años a su nieta a verla al puente. Ahora la joven madre quiere transmitir la herencia a Marina. Se acercaron. El Arzobispo vió aquella ricura de criatura y la cogió para bendecirla. Desde que está en la Misión, el diputado de cultos Álvaro Sopeña coge a los niños y los pone sobre el manto. El lunes lo jóvenes padres con su niña se acercaron a la parroquia de Jesús Obrero. En esta ocasión fueron Ramón y Raquel quienes colocaron a Marina en ese regazo de terciopelo de la Virgen. Y allí estaba Manu Gómez para recoger en su cámara de fotos el cuadro más poderoso y rotundo. Marina soñando con los dragones y las anclas, sus padres sonriendo con los ojos, una prima pequeña depositando un beso, Antonia, la tía que vivía en la calle Evangelista recordando a su linaje y Dolores, una gitana que está en tratamiento buscando el salvavidas del manto.

Cuando vino, la Virgen dejó a su hijo en la calle Pureza. Pero aquí le ha nacido una niña. Se llama Marina. Marinera, como Ella. Marina MANU GÓMEZ Raquel, la madre de Marina MANU GÓMEZ

