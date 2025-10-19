Suscríbete a
Primer golpe. La niña de la Esperanza

Cuando vino, la Virgen dejó a su hijo en la calle Pureza. Pero aquí le ha nacido una niña. Se llama Marina. Marinera, como Ella.

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Marina, en el regazo de terciopelo de la Virgen
Marina, en el regazo de terciopelo de la Virgen MANU GÓMEZ
José Cretario

José Cretario

SEVILLA

Se llama Marina, nació el 25 de septiembre, sus padres, Ramón y Raquel son muy jóvenes. Tienen en el rostro la huella del bronce fundido en las fraguas. Ocurrió el domingo. La pareja con su recién nacida salió al barrio a encontrarse con la Esperanza ... de Triana. El abuelo de Raquel llevaba todos los años a su nieta a verla al puente. Ahora la joven madre quiere transmitir la herencia a Marina. Se acercaron. El Arzobispo vió aquella ricura de criatura y la cogió para bendecirla. Desde que está en la Misión, el diputado de cultos Álvaro Sopeña coge a los niños y los pone sobre el manto. El lunes lo jóvenes padres con su niña se acercaron a la parroquia de Jesús Obrero. En esta ocasión fueron Ramón y Raquel quienes colocaron a Marina en ese regazo de terciopelo de la Virgen. Y allí estaba Manu Gómez para recoger en su cámara de fotos el cuadro más poderoso y rotundo. Marina soñando con los dragones y las anclas, sus padres sonriendo con los ojos, una prima pequeña depositando un beso, Antonia, la tía que vivía en la calle Evangelista recordando a su linaje y Dolores, una gitana que está en tratamiento buscando el salvavidas del manto.

