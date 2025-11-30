Primer golpe. Mañana empieza el futuro

La campaña de las elecciones macarenas que se celebran hoy ha sido algo inédito hasta el momento. Los tres candidatos han desarrollado un plan de comunicación muy profesional y costeado y, lo más importante, ninguno ha entrado en el barro que define la práctica ... de la política general. Si la Macarena siempre ha sido sinónimo de señorío, José Luis Notario, Fernández Cabezuelo y Pedro García han estado a la altura. ¿Qué se juega hoy la hermandad en las urnas? El futuro. La corporación en manos de José Antonio Fernández Cabrero durante estos ocho años pudo experimentar un salto cualitativo en cuestiones como la asistencia social y la comunicación, algo que ha servido de espejo a otras corporaciones. Pero tuvo su talón de Aquiles en asuntos patrimoniales. Pese a que las actuaciones en este aspecto han sido numerosas, la Macarena no ha seguido su propia estela, reflejo de lo cual fue la fallida restauración de Arquillo o la presentación de la Virgen, algo sobre lo que los tres candidatos han expresado deseos de mejora.

A la Semana Santa le hace falta una hermandad de la Macarena fuerte y cohesionada porque siempre ha sido faro para orientar el devenir general. Una Macarena débil empobrece a todos. Por eso quien mañana de facto tenga en sus manos la vara de las capillas se va a encontrar con una tarea hermosa y dura al mismo tiempo: ganar para los macarenos el mejor futuro de los posibles.

