Primer golpe. Patologías macarenas

El cabildo macareno, como se sabe, aprobó de manera mayoritaria la restauración de la Virgen por Pedro Manzano. Fueron, recordemos 998 votos a favor, 458 en contra y 342 hermanos que se marcharon antes de expresar su opinión. Quedémonos sólo con los que votaron sí ... o no. El 68,5 dice que sí, y el 31,4 que no. Es decir, un tercio se opone a la restauración cuando los informes del IAPH y el de Pedro Manzano alertan sobre las patologías que tiene la imagen más universal de Sevilla y quizá de toda España. Es como si tienes mala a tu madre pero no quieres llevarla al médico porque tienes cuentas pendientes con tus hermanos. Frente a la cordura de esos dos tercios está la irresponsable negativa del otro tercio que prima el castigo a la junta de gobierno antes de tener en cuenta la necesidad de acometer trabajos para atajar los problemas de la Virgen que van más allá de su aspecto externo.

No sólo la Macarena como hermandad acusa esta enfermedad. Los nuevos tiempos han cambiado los paradigmas de las relaciones personales en las cofradías que se ven infectadas -y de qué manera- por las redes y por medios que se disfrazan de ellas. No habrá siglos en la vida para agradecer lo que el IAPH y Pedro Manzano han hecho para taponar la herida abierta en la que puede ser la hermandad más importante del mundo. Ahora queda suturar.

