Primer golpe. Gente dañina

No hay nada mejor que las opiniones divergentes para formar un criterio. Esta semana he leído a Javier Rubio su artículo «Las hermandades están en el mejor momento de su historia» y a Isidoro Moreno decir que «nunca como ahora las cofradías han sido tan ... sumisas a la Iglesia» Ambas realidades son compatibles. Habría una tercera: la efervescencia de los hinchas. Ha pasado en los Javieres donde uno o varios individuos se dedicaron el día del cabildo del regreso a los Jesuitas a colocar pasquines: «Los Javieres son de la calle Feria. Vota no» cosa que es mentira. Las opiniones son libres pero a esta tipología de capillitas ni les mueve a razón ni el corazón. No es nuevo. Pasó en las Siete Palabras con la campaña «Reina de San Vicente» de aquel chaval que al final consiguió los propósitos de no cambiar a la Virgen; con aquel cabildo de la Estrella en el que votaron que no a una cuota para pagar una deuda ya contraída, o con la decisión de Pino Montano de no moverse del Viernes de Dolores al Sábado de Pasión a pesar de que había hermanos que en día laborable no podían salir. Lo de la Reina de San Vicente se olvidó, en la Estrella un mayordomo listo supo salir de la situación y en Pino Montano hay quien se encuentra con su cofradía por las calles cuando llegan del trabajo. Una hermandad en Tiktok le vendría fenomenal a esta gente dañina.

