Primer golpe. La crisis de San Gonzalo

Como acepten las impugnaciones a partidas de bautismo, la junta de gobierno y la junta electoral dimitirán en bloque con lo que la cofradía se va a sumir en otro periodo oscuro como con aquella gestora de los años 80

El paso del Soberano Poder de San Gonzalo
José Cretario

SEVILLA

La normativa para quienes se presenten a una junta indica que se tiene que adjuntar un certificado de bautismo expedido como máximo tres meses antes de registrar la solicitud. Entiende la Mitra y aplica Vázquez Lombo, el delegado jurídico, que en tres meses uno ha ... podido apostatar, hacerse budista o mahometano y para prevenir la infiltración aplica la norma. Esto, que es un negocio añadido para las parroquias, lo que hace es aumentar la burocracia de los procesos, una expresión más de la desconfianza natural que tienen los clérigos con los laicos. En San Gonzalo, por una cuestión de error en los papeles, se descartó la candidatura del actual mayordomo y ahora, a sólo una semana de las elecciones (eran este domingo) se impugnan partidas de bautismo de la única lista que permanecía, por los mismos que no pudieron presentarse. La impugnación la estudia el Arzobispado. Y como la tenga en cuenta, se va a encontrar con la dimisión en bloque de la junta de gobierno y de la junta electoral con lo que la cofradía se va a sumir en otro periodo oscuro como con aquella gestora de los años ochenta de Eugenio Hernández Bastos. Entre esto y el fisgoneo para ver si los candidatos tienen una «vida ordenada y recta», componer una candidatura cada vez resulta más complicado. De los noventa datan las normas de Carlos Amigo sobre el tema. Fue cuando detectó que alguien que se presentaba en Los Estudiantes estaba, como dicen algunos curas «amancebado», una convivencia absolutamente normalizada entre católicos. En 30 años la vida y la realidad de la Iglesia ha cambiado tanto que hasta un Papa como Francisco tuvo que venir a aventar todo el polvo acumulado. Nunca como ahora el mundo de la Semana Santa ha estado tan intervenido por la Mitra. La actitud de un clérigo con menos cintura que un armario puede abocar a San Gonzalo a una inmensa crisis.

