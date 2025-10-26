Primer golpe. La crisis de San Gonzalo

La normativa para quienes se presenten a una junta indica que se tiene que adjuntar un certificado de bautismo expedido como máximo tres meses antes de registrar la solicitud. Entiende la Mitra y aplica Vázquez Lombo, el delegado jurídico, que en tres meses uno ha ... podido apostatar, hacerse budista o mahometano y para prevenir la infiltración aplica la norma. Esto, que es un negocio añadido para las parroquias, lo que hace es aumentar la burocracia de los procesos, una expresión más de la desconfianza natural que tienen los clérigos con los laicos. En San Gonzalo, por una cuestión de error en los papeles, se descartó la candidatura del actual mayordomo y ahora, a sólo una semana de las elecciones (eran este domingo) se impugnan partidas de bautismo de la única lista que permanecía, por los mismos que no pudieron presentarse. La impugnación la estudia el Arzobispado. Y como la tenga en cuenta, se va a encontrar con la dimisión en bloque de la junta de gobierno y de la junta electoral con lo que la cofradía se va a sumir en otro periodo oscuro como con aquella gestora de los años ochenta de Eugenio Hernández Bastos. Entre esto y el fisgoneo para ver si los candidatos tienen una «vida ordenada y recta», componer una candidatura cada vez resulta más complicado. De los noventa datan las normas de Carlos Amigo sobre el tema. Fue cuando detectó que alguien que se presentaba en Los Estudiantes estaba, como dicen algunos curas «amancebado», una convivencia absolutamente normalizada entre católicos. En 30 años la vida y la realidad de la Iglesia ha cambiado tanto que hasta un Papa como Francisco tuvo que venir a aventar todo el polvo acumulado. Nunca como ahora el mundo de la Semana Santa ha estado tan intervenido por la Mitra. La actitud de un clérigo con menos cintura que un armario puede abocar a San Gonzalo a una inmensa crisis.

El error del sobre La secretaría de la hermandad, encargada de la logística de estos procesos, encargó el material de votación. En el sobre la fecha de las cita electoral también era errónea. En lugar de 26 de octubre de este año, se indicaba la misma fecha pero del año que viene. Se indica que todo es un error de imprenta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión