Primer golpe. La construcción del relato

Como ocurre en cualquier ámbito de la vida, los bulos que se propagan por Internet también han hecho acto de presencia en el mundo de la Semana Santa. Basta como saber cuál es la dinámica de las redes para que, colocando adecuadamente una mentira, parte ... de la audiencia, la que no distingue un huevo de una castaña, lo asuma como verdad. Lo lamentable es que esa tribu cada vez es más numerosa. Esta manipulación de la realidad pone en peligro proyectos, iniciativas y sobre todo amenaza acontecimientos que estamos a punto de vivir como es la vuelta de la Macarena. Si la hermandad no se adelanta en el relato de la restauración cuando aparezca la Virgen, cualquier comentario u opinión interesada o basada en una falsedad puede abrirse paso como una ola. Como ejemplo ahí está el mamarracho de la manifestación convocada en el atrio o más recientemente, por ir a lo más burdo, considerar que una reciente coronación en Sevilla había tenido trascendencia internacional porque salió en «Vaticans News». Era una mentira que dicha con solemnidad pasó como un hecho cierto cuando lo ocurrido fue más bien lo contrario.

Hoy por hoy cualquier acontecimiento cofradiero debe contar con el correspondiente plan de respuesta o contraofensiva. Hay que hacer como en los gabinetes de estrategia, contemplar todas las posibilidades para estar alerta y evitar que el ejército de las cloacas se apodere del relato.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Semana Santa de Sevilla