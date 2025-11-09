Suscríbete a
Primer golpe. La construcción del relato

Si la hermandad no se adelanta en el relato de la restauración cuando aparezca la Virgen, cualquier opinión interesada o basada en una falsedad puede abrirse paso como una ola.

La Macarena en su camarín
La Macarena en su camarín ABC
José Cretario

José Cretario

SEVILLA

Como ocurre en cualquier ámbito de la vida, los bulos que se propagan por Internet también han hecho acto de presencia en el mundo de la Semana Santa. Basta como saber cuál es la dinámica de las redes para que, colocando adecuadamente una mentira, parte ... de la audiencia, la que no distingue un huevo de una castaña, lo asuma como verdad. Lo lamentable es que esa tribu cada vez es más numerosa. Esta manipulación de la realidad pone en peligro proyectos, iniciativas y sobre todo amenaza acontecimientos que estamos a punto de vivir como es la vuelta de la Macarena. Si la hermandad no se adelanta en el relato de la restauración cuando aparezca la Virgen, cualquier comentario u opinión interesada o basada en una falsedad puede abrirse paso como una ola. Como ejemplo ahí está el mamarracho de la manifestación convocada en el atrio o más recientemente, por ir a lo más burdo, considerar que una reciente coronación en Sevilla había tenido trascendencia internacional porque salió en «Vaticans News». Era una mentira que dicha con solemnidad pasó como un hecho cierto cuando lo ocurrido fue más bien lo contrario.

