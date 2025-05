Primer golpe. Al caer la tarde

El Cachorro salió a las calles de Roma a la hora nona. Sería casualidad pero al mirar los relojes cuando el sol saludaba al crucificado más de uno sintió un escalofrío. Bajó la Vía Claudia hasta encontrarse con el Coliseo, el lugar donde tantas personas ... fueron torturadas y martirizadas por ser cristianos. Los símbolos también son importantes. Ahora se está discutiendo si hubo mucha gente o no, si había romanos en la procesión (no era el objetivo) si el recorrido era el más adecuado o si el Papa fue o no a rezarle al Cristo aunque ese extremo lo haya confirmado el organizador de la procesión. La gente ahora solo cree lo que quiere creerse. Pero cuando pasen los años y los siglos lo que quedará más allá de las circunstancias o de los debates absurdos es este hito, el más importante de la historia de nuestra Semana Santa. Un Cristo de Sevilla procesionó en Roma. Cada uno es libre de atormentarse o de gozar. Quién suscribe se queda con el instante culminante de ese gozo que refleja la foto. Serían como las cinco. El Cachorro sube al monte Palatino. Al cielo se le pone color de Viernes Santo. Suena Margot. Roma se pone a llorar una débil llovizna y, también por casualidad, se abren los cielos. Solo por este éxtasis todo mereció la pena.

