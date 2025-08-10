Suscríbete a
Primer golpe. La muerte de los talleres

Si nadie lo remedia podemos estar ante la última generación de los oficios del Arte Sacro por la falta de relevo generacional. Así de triste y así de dramático.

Respiraderos de la Virgen de Guadalupe obra reciente de Ramón León
Respiraderos de la Virgen de Guadalupe obra reciente de Ramón León ABC
José Cretario

Sevilla

La carta que le llegó al presidente del gremio de Arte Sacro este verano la firmaba uno de los mejores orfebres contemporáneos. Era Ramón León. Cuál sería su desesperación, que el artista con setenta años entre cinceles y martillos vio la necesidad de encender las ... alarmas porque a su juicio los oficios corren el riesgo de desaparecer. Orfebres, bordadores, tallistas, doradores no disponen de aprendices a los que transmitir los secretos de su enseñanza. La edad media de los artesanos supera los 60 y en lo que llevamos de siglo ha ido disminuyendo poco a poco el número de personas dispuestas a continuar. Por tanto, si nadie lo remedia podemos estar ante la última generación de estos oficios. Así de triste y así de dramático. La Junta y el Ayuntamiento dicen que apoyan el Arte Sacro y es verdad. Y hasta el Gobierno de España con la disminución del IVA. Pero si no se acomete un programa urgente de formación, aprendizaje y de colaboración con los actuales talleres, cuando echen el cierre será para siempre. Y se habrán perdido siglos de técnicas y de secretos que colocaron las Artes hechas en Sevilla en la cima del planeta. Y no será lo peor. Siguiendo la teoría física de que todo espacio vacío tiende a ser ocupado, ahí están al acecho la IA, Paquistán y cualquier listo negociante. La voz de alarma es ya un grito. Si en unos años no hay remedio los talleres morirán.

