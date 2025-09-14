Primer golpe. La foto de la Cámara

La foto de la Cámara de Comercio de este miércoles vale millones. Es muy potente, porque refleja algo que suele pasar pocas veces, como es que se unan instituciones, hermandades y profesionales para defender una causa común. Si el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el ... Consejo, el Arzobispado y la Cámara de Comercio se pusieron al lado de los artistas y artesanos para firmar un manifiesto en defensa del arte sacro ante la competencia cutre asiática es que la amenaza preocupa. Sólo faltó la Diputación, cuyo presidente hace política zafia hasta con este asunto donde no caben actitudes sectarias, y eso que muchos de los artistas representados en el gremio tienen sus talleres en poblaciones de la provincia. El manifiesto de la Cámara de Comercio es también una advertencia a las hermandades que consumen productos baratos para que sepan que se sitúan fuera de esta entente, o en el lado equivocado. Porque no se trata de un peligro en el corto plazo, ya que la mayoría nunca aceptarían de Pakistán ni la guita de un palermo, se trata de una tendencia que, ante la fuerza de los mercados asiáticos, acabe en el largo plazo con lo que Sevilla ha trabajado desde hace siglos. La capacidad de movilización del gremio de Arte Sacro y de su presidente Paquili ha hecho posible la unidad de acción, algo poco común en los tiempos que corren.

Alguno de los artistas presentes en la firma del manifiesto de la Cámara ABC

