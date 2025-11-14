La Policía Nacional dejó de ir delante de los pasos fuera de la Semana Santa de Sevilla al no considerarlo su competencia

Una imagen habitual cada Semana Santa son los agentes de la Policía Nacional escoltando los pasos de las cofradías y controlando las bullas que se forman en torno a los mismos. Se trata de una labor que, si bien no es perfecta, resulta crucial ... para asegurar el mantenimiento de la seguridad y el orden público durante unos días de grandes aglomeraciones en torno a los largos cortejos de las hermandades.

Sin embargo, esto no ocurre en las cada vez más numerosas y multitudinarias procesiones extraordinarias que copan el calendario cofrade cada año fuera de la Semana Santa. Desde hace unos años, los policías nacionales no realizan esa labor directa de control de las aglomeraciones delante de los pasos que sí ocurre durante las estaciones de penitencia, sino que se limitan a situar un retén a cierta distancia supervisando la situación. «Si ocurre algo, actuamos» es la premisa de la que parte esta vigilancia más externa que resulta insuficiente en muchas de las salidas extraordinarias que más público congregan alrededor de los pasos colapsando las estrechas calles del Centro.

¿A qué se debe esta situación? Desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla aseguran que no ha habido un cambio de protocolo al respecto, que nunca ha existido uno. Sin embargo, aunque antes las salidas extraordinarias no eran tan abundantes, es innegable que, hasta hace no mucho, sí había agentes de la Policía Nacional en estas procesiones. De hecho, en algunas muy destacadas, como la de la Macarena en 2014 por el cincuentenario de la coronación o el Gran Poder en 2016 por el Año de la Misericordia, hubo un gran despliegue del cuerpo.

La Policía Nacional sólo puede acompañar actualmente a los pasos fuera de la Semana Santa en representación de la institución

Fuentes policiales apuntan a este periódico que el cambio de posición ha venido de arriba, ya que está todo muy centralizado desde Madrid y que se pretende poner cierta distancia respecto a los actos religiosos. Actualmente, para poder acompañar a las imágenes en una procesión extraordinaria, los agentes deben hacerlo a modo de representación de la institución, no trabajando para la seguridad ciudadana. Es lo que ocurrió durante la misión de la Esperanza de Triana, pese a que la junta se reunió con la dirección provincial de la Policía Nacional para pedir el acompañamiento de efectivos. Quienes participan lo hacen de forma representativa, voluntaria y gratuita.

De forma oficial, se considera que, salvando casos excepcionales como la procesión magna del año pasado, las procesiones extraordinarias son una cuestión de aforo y circulación de personas y vehículos más que de orden público como la Semana Santa, donde la concentración de distintas cofradías y flujos de personas en muy poco espacio puede generar problemas serios de tapones y estampidas. Su labor durante esa semana está justificada por la alerta antiterrorista, el mantenimiento del orden público y evitar los delitos contra el patrimonio, fundamentalmente, robos.

Por tanto, tanto la propia Subdelegación como el sindicato de la Policía Nacional, Jupol, señalan que en el caso de las procesiones extraordinarias es competencia de la Policía Local, que es quien debe encargarse de regular la circulación de la gente y los aforos. Entienden que las vías de evacuación en estos casos están garantizadas al tratarse de un único cortejo.

El principal problema radica en que las procesiones extraordinarias se cuentan por decenas en los últimos años y que la gran mayoría de ellas congregan a una gran cantidad de público. Prueba de ello han sido las salidas de la Esperanza de Triana de ida y vuelta de la Catedral al término de su misión evangelizadora o la más reciente procesión del Museo por las calles del Centro de Sevilla en pleno horario comercial un sábado por la tarde. Las masas de cangrejeros en torno a los pasos y la gran afluencia de cofrades en todos estos casos provoca que haya momentos en los no pueda garantizarse el orden y el normal discurrir de los cortejos, así como el acceso y salida fluido de las zonas por las que pasan.

Seguridad privada en las cofradías

En los últimos años, algunas corporaciones, como la Estrella en su regreso de la Catedral el año pasado por los 25 años de la coronación, han recurrido a la seguridad privada para salvaguardar el correcto tránsito de sus comitivas y evitar los problemas que surgen con el movimiento y la concentración cada vez mayor de las masas delante de los pasos. Es una alternativa que se está volviendo cada vez más habitual para dar respuesta a la falta de medios públicos en un momento en el que el calendario de cultos externos no deja de crecer, al igual que el público que acude a verlos.

Desde Jupol aplauden la iniciativa de las hermandades contratando estas empresas de seguridad y aseguran que los agentes nacionales no pueden hacerse cargo también de este tipo de eventos que escapan de su competencia. El sindicato hace hincapié en que ya hacen un gran esfuerzo durante la Semana Santa haciendo horas extra por un sueldo muy bajo recibiendo numerosas críticas. Algunos agentes que no están de acuerdo con esta decisión, sin embargo, lamentan que el acompañamiento de los policías a los pasos acabará perdiéndose tarde o temprano, incluido el de la Semana Santa.