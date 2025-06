La polémica restauración de la Macarena da la vuelta al mundo, de Londres a Washington

La intervención del equipo del profesor Arquillo a la Macarena no sólo ha sido el tema que ha centrado la actualidad sevillana en los últimos días, presente en todo tipo de tertulias, debates y mentideros, sino que ha dado la vuelta a España ... e incluso traspasado las fronteras nacionales.

Es indudable que la Virgen de la Esperanza es una de las imágenes devocionales más conocidas fuera de Sevilla y Andalucía, y que la universalidad de su devoción cruza todo tipo de barreras. A eso se suma la gran polémica surgida en torno a su fallida restauración y las imágenes de los distintos retoques de la imagen que tan rápido han circulado por la web, lo que ha generado que se hable del asunto en los lugares y soportes más insospechados.

Si diversos medios de comunicación nacionales se han desplazado hasta Sevilla estos días para conocer la opinión de los hermanos y devotos de la Macarena tras las sucesivas intervenciones de la Virgen, ha habido hasta alguna gran cabecera internacional que ha dedicado espacio a la crisis de la corporación de la Madrugada, como es el caso del prestigioso diario británico 'The Times', que publicó el lunes un artículo centrado en lo ocurrido durante el fin de semana en la basílica de la Macarena.

Bajo el título 'Virgin Mary given 'plastic surgery' look in botched restoration' ('Dan un aspecto de 'cirugía plástica' a una imagen de la Virgen María en una restauración fallida'), el periodista del histórico periódico se hacía eco del debate generado en la capital hispalense tras la controvertida intervención, ilustrado todo ello con la comparativa entre el aspecto de la imagen entre los distintos retoques. Desde el subtítulo se daba contexto resaltando el valor histórico de la Virgen y las polémicas pestañas con las que amaneció el pasado sábado: 'Los católicos de Sevilla llegaron a las lágrimas después de un cambio que le dio a la imagen de la Virgen de la Macarena, del siglo XVII, unas pestañas extra largas'

Latinoamérica, pendiente

La cosa no ha quedado ahí, ya que los ecos de los cambios sufridos por la Esperanza en la última semana y la crisis generada en el seno de la hermandad han llegado hasta el continente americano. El periodista Juan Carlos Iragorri, director del podcast 'Y esto no es todo', de la Universidad de Georgetown en Washington D. C., incluyó el miércoles la restauración de la Macarena y toda la controversia generada en torno a la misma como uno de los asuntos más relevantes a nivel mundial en clave hispana, para lo que contactó con este periódico. Iragorri destaca lo célebres que son la Semana Santa de Sevilla y la Macarena tanto en Estados Unidos como en toda América Latina, donde la religión católica es la mayoritaria y hay un gran influencia española y sevillana. «La Virgen de la Macarena es una de las más conocidas del mundo, y es de interés para muchas personas», afirma.

La Universidad de Georgetown es el centro católico más importante del Estados Unidos, pero la repercusión del podcast no se queda dentro de sus fronteras, sino que se extiende por todo el continente americano, con muchos oyentes en Colombia, México, Ecuador o Argentina, lo que hacía que tuviera «una especial relevancia» para su director. Este asegura que en «en muchos periódicos latinoamericanos se han publicado artículos sobre el tema« y que varias personas de distintos países hispanos contactaron con él tras la publicación del episodio del podcast en el que se mencionaba a la Macarena para comentarle lo interesante que les resultaba el asunto.

Lo cierto es que, tanto a uno como a otro lado del charco, las modificaciones experimentadas por una imagen universal como la Macarena han abierto un debate desde muchos sectores acerca de los protocolos y los límites en las intervenciones de las imágenes religiosas que constituyen importantes obras tanto en el aspecto artístico como en el devocional para que no lleguen a situaciones como la vivida entre los macarenos tras el proceso de Arquillo.