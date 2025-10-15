Suscríbete a
Polémica en Aznalcázar por el cese del vestidor de Nuestro Padre Jesús: 1.200 firmas contra la decisión del párroco

Los vecinos estudian una manifestación pacífica en la capilla donde se venera la imagen y el párroco Rubén Blasco asegura que se trata de «una decisión más» de las que toma en su responsabilidad

La imagen de Nuestro Padre Jesús de Aznalcázar, alcalde perpetuo del municipio desde hace 25 años
A sólo unos días de que el pueblo de Aznalcázar celebre sus fiestas anuales en torno a Nuestro Padre Jesús, el municipio se ha visto envuelto en una polémica por la decisión del párroco de cesar al actual vestidor de la imagen. ... El sacerdote Rubén Blasco, que se hizo cargo de la parroquia de San Pablo Apóstol en el verano de 2023, hizo pública la destitución de Constantino Sánchez en una publicación del perfil oficial de Facebook del templo. En la misma, además de comunicar el nombramiento de quienes serán pregonero y cartelista de este 2025, informaba de que el joven José María Gómez asumiría a partir de ahora esta tarea, tanto para la talla del Nazareno como para la de María Santísima de la Soledad.

