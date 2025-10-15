Polémica en Aznalcázar por el cese del vestidor de Nuestro Padre Jesús: 1.200 firmas contra la decisión del párroco

A sólo unos días de que el pueblo de Aznalcázar celebre sus fiestas anuales en torno a Nuestro Padre Jesús, el municipio se ha visto envuelto en una polémica por la decisión del párroco de cesar al actual vestidor de la imagen. ... El sacerdote Rubén Blasco, que se hizo cargo de la parroquia de San Pablo Apóstol en el verano de 2023, hizo pública la destitución de Constantino Sánchez en una publicación del perfil oficial de Facebook del templo. En la misma, además de comunicar el nombramiento de quienes serán pregonero y cartelista de este 2025, informaba de que el joven José María Gómez asumiría a partir de ahora esta tarea, tanto para la talla del Nazareno como para la de María Santísima de la Soledad.

La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre algunos vecinos de Aznalcázar, que no entienden cuáles son los motivos que han empujado al párroco a tomar la decisión de prescindir de los servicios de Constantino Sánchez después de tantos años. La polémica ha provocado que se registren una infinidad de mensajes y comentarios en las redes sociales. La situación es tan compleja que incluso se ha puesto en marcha una recogida de firmas por todo el pueblo en la que se reclama a Blasco la readmisión del vestidor y que, en estos momentos, ha superado ya las 1.200 adhesiones. Es decir, casi una cuarta parte de los censados (unas 4.500 personas) en esta localidad se han posicionado a favor del cesado.

Según los denunciantes, la carta con las firmas se entregó el pasado lunes en el Arzobispado de Sevilla, en un intento de que Palacio intervenga en la búsqueda de una solución al conflicto. La misiva también se dio en mano al obispo auxiliar, Ramón Valdivia, durante su reciente visita pastoral a este municipio, expresando en su desarrollo «el dolor y la incomprensión de una comunidad que se siente ignorada y herida». Valdivia, una vez recibido este escrito, optó por la celebración de una reunión entre el vestidor y el párroco, provocando un encuentro que sellaba la paz entre ambos. Sin embargo, y según informan a ABC algunos de los vecinos, Blasco ha comunicado que la decisión tomada por su parte continúa adelante. Se da la paradoja que esta destitución coincide con un año en el que se celebra el 25 aniversario del nombramiento de Nuestro Padre Jesús como alcalde perpetuo.

Algunos de los vecinos que han participado en la recogida de firmas han asegurado a este periódico que consideran que la decisión del párroco es una «represalia» contra Constantino Sánchez, a pesar de que en estos años «ha vestido con devoción y esmero a las dos imágenes, contribuyendo al enriquecimiento de su ajuar y al fortalecimiento del culto». Por ello, en el escrito remitido al Arzobispado se denuncia que «las imágenes han sido utilizadas como instrumento de castigo en una disputa personal» y se pide que «se restituya a quien ha servido con humildad y eficacia durante tantos años». Los vecinos no descartan nuevas acciones, incluyendo una manifestación pacífica ante la capilla donde se veneran las imágenes.

La respuesta del párroco

ABC de Sevilla se puso ayer en contacto con Rubén Blasco, párroco de San Pablo Apóstol de Aznalcázar, que prefirió no entrar en los detalles que han motivado esta decisión. «Nuestro Padre Jesús no pertenece a ninguna hermandad, sino que es responsabilidad de la parroquia. Y, por tanto, el párroco tiene que tomar decisiones, como otras muchas, pero que en este caso no afecta ni a la fe, ni a su vida ordinaria», ha señalado. Sobre las firmas que han recogido los vecinos, Blasco considera que se trata de «un grupo de personas que se sienten molestas» por la decisión de destituir al vestidor, que «es su amigo». Sin embargo, advierte de que, bajo su criterio, el asunto «quedó resuelto» en la reunión que mantuvo hace unos días con el obispo auxiliar y el propio Constantino Sánchez. «Ahí se dieron todas las explicaciones que había que dar y el tema quedó zanjado», concluye.