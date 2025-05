La lluvia obliga a la Estrella a plantear un plan B para las salidas extraordinarias

La junta de gobierno de la hermandad de la Estrella se reunió en la noche del martes 29 de octubre para plantear alternativas al traslado de la Virgen desde San Jacinto a la Catedral ante las previsiones meteorológicas del próximo jueves 31, que actualmente dan una probabilidad de lluvia de prácticamente el cien por cien durante toda la jornada.

Pese a la firme voluntad de mantener los planes iniciales y de esperar hasta el último momento para tener que modificarlos o cancelarlos, el tiempo apremia, y también la previsión de posibles cambios que sean viables a nivel organizativo con el Ayuntamiento de Sevilla y el Cecop, con quien la hermandad se reúne este miércoles.

Dado que la misa estacional en la Catedral, uno de los aspectos a priori innegociables para la corporación del Domingo de Ramos, está programada para el viernes 1 de noviembre a las 20:00 horas, el margen de maniobra para llevar a la Virgen de la Estrella al primer templo metropolitano no es muy amplio. Allí la espera ya montado el palio de Garduño, mientras que la imagen se encuentra actualmente presidiendo el triduo extraordinario en la parroquia de San Jacinto bajo el de Rodríguez Ojeda. En caso de no poder realizarse el traslado procesional en la tarde noche del jueves, como estaba previsto, sólo quedaría la mañana del festivo de Todos los Santos, para la cual los pronósticos del tiempo son igual de poco halagüeños.

Posibles escenarios para la ida

En la hermandad son varias las opciones que se barajan si, llegado el momento, no pudiera realizarse el traslado de María Santísima de la Estrella a la Catedral tal y como estaba concebido inicialmente. Entre las posibles soluciones que se podrían estar teniendo en cuenta, la que menos cambios provocaría sería aprovechar, si lo hubiera, un claro de varias horas para llevar a la Virgen bajo palio desde la parroquia de San Jacinto hasta la Seo, aumentando considerablemente el ritmo y/o cambiando el recorrido para llevarlo a cabo de forma más rápida, como el que hizo el palio de Garduño el pasado domingo en su mudá, cruzando el puente de San Telmo.

Otra alternativa sería aplazar el traslado pero, como ya se ha mencionado anteriormente, las horas son las que son, y a primera hora de la tarde debería haberse llegado a la Catedral para poder preparar la eucaristía. Esta opción tendría más visos de prosperar si no fuera porque las inclemencias del tiempo que se esperan el viernes son similares a las del jueves. No se descarta tampoco el traslado privado de la imagen si la meteorología no diese ninguna tregua, algo que, sin embargo, impediría una de las grandes imágenes de este 25 aniversario: la salida de la Estrella bajo palio desde su parroquia de San Jacinto 48 años después.

Lo último y más difícil que podría darse es que la Virgen se quedase en el templo, se suspendiera la misa estacional en la Catedral, realizándose en San Jacinto, para posteriormente salir el sábado en procesión triunfal por el barrio. Esta vía, no obstante, prácticamente parece descartada por logística, con las numerosas invitaciones que han sacado los hermanos de la corporación y el menor aforo de la concatedral trianera.

Mejores expectativas para la vuelta

Cabe recordar que la Virgen de la Estrella tendría que salir desde San Jacinto este jueves día 31 a las 16:15 horas para llegar a la Catedral de Sevilla en torno a las 22:45 horas, todo ello tras pasar por enclaves como el Altozano, el puente de Triana, la iglesia de la Magdalena y la del Santo Ángel, la visita al Ayuntamiento de Sevilla o los alrededores del primer templo metropolitano.

Según señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación provocada por la DANA que actualmente afecta, como a gran parte de la península ibérica, a Sevilla, cambiaría bastante a partir del sábado. El sensible descenso de la probabilidad de precipitaciones para el fin de semana pondría mucho más fácil la procesión triunfal de regreso de la dolorosa trianera hasta su capilla pasando por lugares inéditos como la capilla del Rocio, los Salesianos de Triana o la parroquia de San Gonzalo, por lo que de momento no se plantean otras opciones al respecto.