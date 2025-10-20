Suscríbete a
glorias sevilla 2025

Rafael Muñoz Granados, cartelista de las Glorias 2026

El Consejo de Cofradías ha elegido a este artista para anunciar el tiempo letífico de Sevilla

Rafael Muñoz Granados, cartelista de las Glorias 2026
Sevilla

El Consejo de Cofradías ha designado al artista Rafael Muñoz Granados para realizar el cartel de las Glorias de Sevilla 2026. El nombramiento se ha efectuado en la tarde del 20 de octubre en la sede de la institución en la calle San Gregorio. ... El cartelista es natural de la localidad malagueña de Campillos y graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.

