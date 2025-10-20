Rafael Muñoz Granados, cartelista de las Glorias 2026

El Consejo de Cofradías ha designado al artista Rafael Muñoz Granados para realizar el cartel de las Glorias de Sevilla 2026. El nombramiento se ha efectuado en la tarde del 20 de octubre en la sede de la institución en la calle San Gregorio. ... El cartelista es natural de la localidad malagueña de Campillos y graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.

Sus obras se caracterizan por su limpieza y frescura, en las que suele otorgar un papel destacado a los motivos vegetales y los estampados. Combina lo figurativo con el uso de tintas planas, recurriendo siempre a colores complementarios, por lo general suaves y poco saturados. Para la ejecución de sus trabajos emplea técnicas mixtas, entre las que destacan la acuarela, los lápices de color y grafito, o el acrílico sobre papel prensado.

Destaca entre sus últimas obras el cartel del 625 aniversario de la devoción de la Inmaculada en Castilleja de la Cuesta en 2025 o el de la procesión también de este año de Santa Lucía. El pasado año elaboró el de la salida de la Pastora de Marchena, mientras que en 2025 cuenta con el cartel de las fiestas de la Virgen de las Nieves de los Palacios y Villafranca, el Vía Crucis de las Cofradías de Osuna o el de la procesión del Carmen de San Cayetano de Córdoba.

Otros carteles para las cofradías son el del nombramiento de alcaldesa perpetua de Nuestra Señora del Rosario, patrona de El Saucejo, 2022; portada del boletín del mes de octubre de 2022, de la hermandad de Monte-Sión de Sevilla; cartel de la Semana Santa de Campillos en los años 2023 y 2024; cartel de la solemne función de la Divina Pastora de Capuchinos, 2023; cartel de la Virgen del Carmen de El Perchel, Málaga, 2023; portada del boletín de la hermandad de las Aguas de Sevilla, 2024; portada del anuario de la hermandad de la Redención de Sevilla, 2024; cartel de las Fiestas de la Santa Cruz de Brenes, 2024; cartel de la exposición dedicada a la Virgen del Carmen de San Cayetano de Córdoba, 2024; cartel del VI congreso de hermandades de la Amargura, 2024; cartel del Día de la Virgen, para la Purísima Concepción de Puente Genil, 2024; cartel de la Semana Santa de Alicante de 2025; cartel «Santuario» de Utrera, 2025; cartel del grupo joven de la hermandad de Santa María de la Alhambra de Granada, 2025; y cartel del Corpus Christi de Casabermeja, 2025.

El cartelista ha confeccionado numerosas obras de retratos y trabajos para particulares, ha expuesto en varias exposiciones y cuenta en su haber, como así se aprecia anteriormente, con multitud de encargos de las cofradías de toda Andalucía.