Suscríbete a
+Pasión

Las Penas suspende el traslado al Buen Suceso de este domingo

La hermandad del Lunes Santo llevará al Señor al céntrico templo en la tarde del martes

El Señor de las Penas de San Vicente
El Señor de las Penas de San Vicente salva castizo
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La junta de gobierno de la Hermandad de las Penas, reunida en cabildo de oficiales en la mañana del 15 de noviembre, ha tomado la decisión de realizar el traslado del Señor de las Penas al convento del Buen Suceso en la tarde del ... martes 18 de noviembre, debido a las inclemencias meteorológicas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app