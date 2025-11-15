Las Penas suspende el traslado al Buen Suceso de este domingo

La junta de gobierno de la Hermandad de las Penas, reunida en cabildo de oficiales en la mañana del 15 de noviembre, ha tomado la decisión de realizar el traslado del Señor de las Penas al convento del Buen Suceso en la tarde del ... martes 18 de noviembre, debido a las inclemencias meteorológicas.

El horario y el recorrido están pendientes de confirmación por parte de la autoridad pública, mientras que la hermandad ha indicado que quedan suspendidos todos los relevos previstos, de modo que únicamente se realizarán ocho, al llevarse a cabo un traslado con un itinerario más corto.

Las Penas celebra en 2025 su 150 aniversario fundacional. Como cierre de la efeméride, el Señor de las Penas será trasladado al Buen Suceso, donde residen los carmelitas calzados, orden fundadora de la hermandad.

La junta de gobierno, en la valoración realizada durante el cabildo, ha considerado varias propuestas para llevar al Señor de las Penas al Buen Suceso. En cualquier caso, la imagen iba a trasladarse a este templo para la celebración de los cultos previstos y la procesión extraordinaria del próximo sábado 22.