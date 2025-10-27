Las Penas de San Vicente recorre su siglo y medio de historia en el Ayuntamiento de Sevilla

La hermandad de las Penas ha inaugurado en la mañana del 28 de octubre, en el Ayuntamiento de Sevilla, la exposición conmemorativa de su 150 aniversario: 'Las Penas, ápice y excelso'. La muestra permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre, en horario de ... 8.30 a 21.30 horas de lunes a viernes, y de 8.30 a 14.30 horas los sábados.

La exposición está dividida en seis salas: la historia de la hermandad, la cofradía el Lunes Santo, el alma de las Penas, el arte y religiosidad, la armonía sagrada y un monumento a la pasión.

En la primera sala se expone una cronología de la historia de la corporación, con enseres antiguos y paneles explicativos que recorren su siglo y medio de existencia. La segunda muestra la cofradía en la calle, tramo a tramo y detalle a detalle. En la tercera, un audiovisual permite conocer lo que no se puede tocar pero sí sentir: una experiencia del traslado de la cofradía de generación en generación.

La cuarta sala está dedicada a los artesanos que han trabajado para la corporación, con detalles tan significativos como las gafas de Esperanza Elena Caro, la medalla de oro de Juan Carrero —la única otorgada por la hermandad— y las partituras de Pantión, entre otras piezas.

La quinta refleja la dualidad devocional del Señor de las Penas y la Virgen de los Dolores, exponiéndose el frontal del palio, una túnica del Señor, y un manto y saya de la Virgen. También se encuentra la cruz de carey del Señor. En la última sala se exhibe una de las joyas más importantes del patrimonio de la cofradía: el paso del Señor de las Penas.

Francisco Polo, hermano mayor de las Penas, durante la presentación de la exposición: «Patrimonio, sentimiento y emociones. El próximo lunes se presentará públicamente la vida cotidiana de la hermandad de las Penas, mostrando su día a día, la dedicación de sus hermanos y el compromiso con su historia y tradición. Como expresó Joaquín Romero Murube: «Ápice y exceso es la excelencia cúspide, lo que atrae todo». Esta frase refleja plenamente el estilo de las Penas, donde la riqueza patrimonial y estética se combina con la devoción y el sentimiento de sus miembros».

Por su parte, Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, ha declarado que «hay un antes y después en la exposición de las Penas. No hay nada que se le parezca a esta joya de como habéis transformado las salas del Ayuntamiento. Se respira Elena Caro, Cayetano González.. Habéis hecho una cofradía perfecta, llena de detalles maravillosos de esta hermandad. La excelencia no sólo se ve en lo que tenéis, sino como lo mostráis. Esta es la categoría de las Penas de San Vicente».