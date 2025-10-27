Suscríbete a
Las Penas de San Vicente recorre su siglo y medio de historia en el Ayuntamiento de Sevilla

La hermandad del Lunes Santo ha presentado este lunes la exposición conmemorativa de su 150 aniversario fundacional, 'Las Penas, ápice y excelso', en la Casa Consistorial

La Virgen de los Dolores de Las Penas volvió a San Vicente bajo una luz radiante

Autoridades presentes en la exposición ante la cruz de carey del Señor de las Penas
M. J. R. Rechi

La hermandad de las Penas ha inaugurado en la mañana del 28 de octubre, en el Ayuntamiento de Sevilla, la exposición conmemorativa de su 150 aniversario: 'Las Penas, ápice y excelso'. La muestra permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre, en horario de ... 8.30 a 21.30 horas de lunes a viernes, y de 8.30 a 14.30 horas los sábados.

