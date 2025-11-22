efeméride
Las Penas de San Vicente cierra este sábado el año más extraordinario de las cofradías del siglo XXI
El titular saldrá en procesión extraordinaria desde la iglesia del Buen Suceso hasta su sede visitando San Isidoro, San Lorenzo y la basílica del Gran Poder
La procesión extraordinaria de Las Penas tendrá aforamientos por un cajón de obras del tranvibús
El Señor de las Penas de San Vicente cierra este sábado un año extraordinario para la cofradías de Sevilla desde que comenzó el siglo XXI. La imagen ha estado esta semana en la iglesia del Buen Suceso de los carmelitas calzados y ha dejado estampas ... inéditas para la hermandad ya que nunca antes había estado en este lugar, al lado de la antigua morería hispalense.
A partir de las 17:00 horas, el cortejo comenzará a salir a la recoleta plaza y atravesará gran parte del Centro de Sevilla visitando las parroquias de San Isidoro, el Salvador, la capilla de los Panaderos, San Andrés, San Lorenzo, la basílica del Gran Poder y la capilla de la Vera Cruz, antes de volver a entrar en su sede canónica en torno a las 22:00 horas.
Le acompañará musicalmente la banda de música del Maestro Tejera que ha trabajado con la corporación en un repertorio exquisito para la imagen del siglo XVII. Sonará 'Jesús de las Penas' y 'Tus Dolores son mis Penas', obras icónicas de Antonio Pantión, así como otras composiciones que forman parte de la historia de la música de la Semana Santa.
El itinerario que hará el Señor será el siguiente: plaza del Buen Suceso, Ortiz de Zúñiga, plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferré, Boteros, Odreros, Jesús de las Tres Caídas, parroquia de San Isidoro, Cuesta del Rosario, Villegas, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, plaza de San Lorenzo, basílica del Gran Poder, plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Jesús de la Veracruz, Cardenal Cisneros y entrada.
La salida será muy difícil para los costaleros que porten al Señor de las Penas ya que la puerta del Buen Suceso no está adaptada para la salida de pasos por lo que la cuadrilla de Antonio Santiago tendrá que 'salvar' el portón y los escalones que hay entre la plaza y el templo.
El paso por San Isidoro, San Lorenzo y el Gran Poder
Pasará por San Isidoro, el templo que acogió a la hermandad durante los años 90 por las obras que hubo en San Vicente, y también visitará al Gran Poder y San Lorenzo, donde estuvo hace medio siglo en una procesión extraordinaria por el centenario de la creación de la cofradía. Además, ambas tallas también coincidieron en 1965 durante las Misiones Generales en la parroquia de Santa Teresa.
Durante esta semana, la hermandad de las Penas de San Vicente y la comunidad de carmelitas calzados han compartido la iglesia del Buen Suceso, un templo desconocido para cientos de sevillanos pero que custodia a la Virgen del Carmen, principal devoción de la orden y que es obra de Rafael Barbero; una Santa Ana de Juan Martínez Montañés y una Santa Teresa de Alonso Cano. El espacio perteneció en el pasado a los obregones, que se refiere al nombre popular que tuvieron los miembros de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres; pasando a finales del siglo XIX a la orden del Carmelo.
La cofradía está íntimamente ligada a los carmelitas porque la imagen recibió culto por primera vez en el siglo XVII en el convento Casa Grande del Carmen de la calle Baños donde se cuenta que los frailes rezaban delante de la talla por las noches antes de marcharse a sus celdas.
Con esta procesión, terminará un año en el que se han sucedido salidas extraordinarias casi todos los meses del año. En mayo, el Cachorro fue a Roma por el Jubileo de las Cofradías dentro del Año Santo convocado por la Iglesia Católica; a finales de ese mismo mes, la Amargura salió por los tres siglos de la cofradía en San Juan de la Palma; en julio, se coronó a la Virgen del Rocío de la Redención, y en septiembre, Las Aguas celebró en San Jacinto los 275 años de historia y la Pastora de Santa Marina fue coronada.
En octubre, se desarrolló la Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur dentro de los cultos por los 75 años de la proclamación del Dogma de la Asunción, La Corona y el Divino Perdón de Alcosa celebraron el primer cuarto de siglo de vida, y en noviembre, la hermandad del Museo marchó a la Catedral con sus titulares por los cuatro siglos y medio.
