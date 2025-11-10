Suscríbete a
+Pasión

Las Penas de San Vicente anuncia los horarios e itinerarios de la procesión del Señor por el 150 aniversario de la cofradía

La imagen irá al Buen Suceso en la mañana del domingo 16 de noviembre y volverá en su paso el sábado 22 de noviembre

Pasará en la ida por la Magdalena y en la vuelta, por San Isidoro, San Lorenzo y la Vera Cruz

Las Penas de San Vicente recorre su siglo y medio de historia en el Ayuntamiento de Sevilla

El Señor de las Penas de San Vicente
El Señor de las Penas de San Vicente salva castizo
Manuel Luna

Manuel Luna

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las Penas de San Vicente ha anunciado los horarios e itinerarios del traslado del titular al Buen Suceso y la procesión extraordinaria por los 150 años de la corporación. El domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el traslado de Nuestro Padre Jesús de ... las Penas al convento, mientras que el sábado 22 de noviembre, tras la finalización del triduo, regresará a su templo que recorrerá parte del Centro histórico. Ambos recorridos se encuentran pendientes de aprobación por la autoridad pública competente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app