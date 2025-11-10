Las Penas de San Vicente anuncia los horarios e itinerarios de la procesión del Señor por el 150 aniversario de la cofradía

Las Penas de San Vicente ha anunciado los horarios e itinerarios del traslado del titular al Buen Suceso y la procesión extraordinaria por los 150 años de la corporación. El domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el traslado de Nuestro Padre Jesús de ... las Penas al convento, mientras que el sábado 22 de noviembre, tras la finalización del triduo, regresará a su templo que recorrerá parte del Centro histórico. Ambos recorridos se encuentran pendientes de aprobación por la autoridad pública competente.

El Señor de las Penas iniciará su itinerario a las 10:00 horas desde la parroquia de San Vicente este domingo 16, teniendo prevista su entrada en el Convento del Buen Suceso a las 14:00 horas. El recorrido será Cardenal Cisneros, San Vicente, plaza del Museo, Miguel de Carvajal, Bailén, Canalejas, Cristo del Calvario, andén de la parroquia de la Magdalena, San Pablo, Rioja, Tetuán, Jovellanos, Sagasta, plaza del Salvador, Córdoba, plaza Jesús de la Pasión, Alcaicería de la Loza, Guardamino, plaza de la Alfalfa, San Juan, Boteros, Sales y Ferrer, Ortiz de Zúñiga y plaza del Buen Suceso.

El sábado 22 de noviembre, la hermandad celebrará una procesión triunfal de regreso desde el convento del Buen Suceso hasta la parroquia de San Vicente Mártir. La salida está programada para las 17:00 horas y la entrada en el templo se prevé a las 22:00 horas.

El itinerario será la plaza del Buen Suceso, Ortiz de Zúñiga, plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferré, Boteros, Odreros, Jesús de las Tres Caídas, parroquia de San Isidoro, Cuesta del Rosario, Villegas, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, plaza de San Lorenzo, basílica del Gran Poder, plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Jesús de la Veracruz, Cardenal Cisneros y entrada.

Visitas especiales en el traslado y la procesión

Hay que recordar que el Señor pasará por la parroquia de la Magdalena, feligresía 'hermana' de la de San Vicente; San Isidoro, templo que acogió a la corporación durante los años 90 mientras que se restauraba su sede canónica; San Lorenzo y la basílica del Gran Poder, lugares que visitó la imagen durante la procesión extraordinaria de 1975 cuando la cofradía celebró un siglo de vida.

Será, por tanto, otra de las estampas de un año más que extraordinario porque se verá a la luz del día al Señor de las Penas de San Vicente en la mañana de este domingo, al igual que a la Virgen de los Dolores cuando fue al convento de las carmelitas de Santa Ana.