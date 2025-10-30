Suscríbete a
+Pasión
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

150 aniversario

Las Penas al detalle: un viaje por los tesoros y la historia de la hermandad

Seis salas ofrecen el significado de la hermandad en sus primeros 150 años

Detalle del paso del Señor de las Penas
Detalle del paso del Señor de las Penas m. j. r. rechi
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las Penas expone en estos días en el Ayuntamiento de Sevilla una completa muestra que explica, en todos sus ámbitos, el significado de esta corporación y el legado que, generación tras generación, se ha mantenido con su personalidad intacta. Se trata de ... una de las mejores exposiciones instaladas en la Casa Consistorial, repartida en seis salas, cada una con un significado y una simbología en la que la hermandad ha invertido esfuerzo y dedicación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app