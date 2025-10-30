Las Penas al detalle: un viaje por los tesoros y la historia de la hermandad

Las Penas expone en estos días en el Ayuntamiento de Sevilla una completa muestra que explica, en todos sus ámbitos, el significado de esta corporación y el legado que, generación tras generación, se ha mantenido con su personalidad intacta. Se trata de ... una de las mejores exposiciones instaladas en la Casa Consistorial, repartida en seis salas, cada una con un significado y una simbología en la que la hermandad ha invertido esfuerzo y dedicación.

Se presenta la cronología de la hermandad, su recorrido en la calle, tramo a tramo y detalle a detalle, así como un audiovisual que permite conocer lo que no se puede tocar pero sí sentir de la corporación. La muestra también rinde homenaje a los artesanos que han trabajado para las Penas, a la dualidad del Señor y la Virgen de los Dolores, a la cruz de carey y plata, y culmina con la exposición del paso del Señor.

Cruz de carey y plata

Cruz de carey y plata de las Penas m. j. r. rechi

La sala capitular baja acoge la exposición de la cruz de carey y plata del Señor de las Penas. Es la única pieza presente en este espacio, la quinta y penúltima sala de la muestra conmemorativa del 150 aniversario de la corporación. El símbolo más importante del cristianismo se presenta aquí con el propósito de propiciar un momento de intimidad, de oración y de contemplación ante una joya de la Semana Santa de Sevilla que llegó a San Vicente hace 57 años.

Se trata de una pieza que se encontraba en desuso en la hermandad de San Juan de Écija, obra datada en 1734. Debido a la reforma del paso del Nazareno en 1958, que amplió el canasto, la cruz de carey quedó desproporcionada, tal y como documentó el historiador Gerardo García León.

Por aquellos años frecuentaba la hermandad el catedrático de Bellas Artes y escultor Ricardo Comas, hermano de la Exaltación y autor, entre otras obras, de los evangelistas del paso del Nazareno de Écija, así como de la dolorosa y de San Juan Evangelista de dicha corporación.

Mantenía una estrecha amistad con Juan Carrero, historiador, proyectista, cronista de la Semana Santa sevillana y destacado hermano de las Penas de San Vicente. Fue gracias a esta relación que, tras advertir a Ricardo Comas del abandono en que se encontraba la cruz, la hermandad de las Penas pudo adquirirla. La pieza fue sometida a una importante restauración dirigida por el propio Juan Carrero, mientras que Jesús Domínguez la enriqueció con unos casquetes de plata.

Los utensilios de Esperanza Elena Caro

Los utensilios de Esperanza Elena Caro con los que elaboró el palio de la Virgen de los Dolores de las Penas m. j. r. rechi

Otro de los detalles más destacados de la muestra son los utensilios con los que Esperanza Elena Caro confeccionó el palio de la Virgen de los Dolores de las Penas de San Vicente, como sus gafas, dedal, agujas o tijeras. El taller de Sucesores de Elena Caro restauró hace unos años estos bordados, contando con la colaboración de 'Cordonería Alba', que realizó de forma artesanal los flecos de estilo toalla y las borlas de tocón de las bambalinas, reproduciendo fielmente los modelos originales.

Este palio, uno de los más ricos de la Semana Santa de Sevilla, nació de las manos de Cayetano González en 1954, principal artífice del diseño de un conjunto que dotó a la cofradía de una estética muy personal. El proyecto comenzó a gestarse en tiempos de Domingo Bellido y Juan Carrero.

Un paso de color carmesí, concebido con la finalidad de aportarle una mayor luminosidad. Este imponente altar móvil presenta bordados procedentes del taller de Elena Caro y orfebrería de Villarreal. Las bambalinas, de rica ornamentación y líneas sinuosas en su parte inferior, lucen flecos de tipo toalla y borlas tocón. Todo el conjunto se remataba con una crestería ingleteada, coronada por regias coronas que hubieron de suprimirse por exceder la altura de la puerta de San Vicente. La orfebrería está inspirada en el molduraje de la pequeña custodia de asiento de la Santa Iglesia Catedral.

Con el paso de los años comienza a apreciarse el sello de Juan Carrero, otra de las figuras fundamentales en la historia de la hermandad. Diseñó los faldones del palio, de corte renacentista, inspirados en el diseño que Cayetano González realizara para el Señor. También participó en la remodelación del manto de salida de Patrocinio López y elaboró el diseño de los varales, las jarras y los faroles.

El 'Diario de las Penas'

'El Diario de las Penas' m. j. r. rechi

Un aspecto destacado es cómo la hermandad ha recopilado toda su historia en el denominado 'Diario de las Penas'. Se trata de 28 tomos escritos a mano por Juan Carrero Rodríguez, con recortes de prensa y fotos, entre otras cuestiones, que recogen de manera detallada la trayectoria de la corporación a lo largo de los años, un trabajo que continúan haciendo las actuales generaciones, de tener el día a día de la hermandad recogidos, dando un valor importante a tener la institución documentada.

Copia de la Virgen de los Dolores de las Penas

La Virgen de los Dolores de las Penas m. j. r. rechi

Es de destacar la copia de la Virgen de los Dolores de las Penas, habitualmente expuesta en las dependencias de la hermandad y que, con motivo del 150 aniversario de la corporación, se muestra en una vitrina junto a otros enseres de gran relevancia. Esta talla fue ejecutada por Sebastián Santos en 1965, mediante el sistema de sacado de puntos. Son muchas las corporaciones que, al igual que las Penas, recurrieron a este procedimiento para conservar una fiel reproducción de sus imágenes titulares.

Paso del Señor de las Penas

El paso del Señor de las Penas m. j. r. rechi

Una auténtica joya, en lo que a pasos se refiere, es el del Señor de las Penas, unas andas que, al igual que gran parte del patrimonio de la hermandad, son cuidadas con esmero. En estos años han sido restauradas por completo. Se expone estos días en el Apeadero del Ayuntamiento de Sevilla.

Estas andas fueron estrenadas en 1959, presentando un estilo churrigueresco en el canasto y el moldurón, con líneas onduladas, perfiles marcados y bombos. La ebanistería estuvo a cargo de Carlos de Alba, mientras que el dorado en oro fino de San Luis lo realizó Luis Sánchez Jiménez, bajo el proyecto y dirección de Antonio Castillo Lastrucci.

Otro de los artífices de esta obra fue Rafael Barbero, creador de las cartelas del paso, que representan escenas del Nacimiento de Jesús, la Entrada en Jerusalén, la Oración en el Huerto y el Expolio, así como de los evangelistas de las esquinas, tallados en ciprés seco del cementerio y con atributos en plata blanca del taller de Villarreal, y de dieciocho querubines que completan el conjunto.

El dorado combina la plata con los cuatro faroles superiores y los ocho guardabrisones en la mesa del paso, ambos realizados por el taller de Villarreal. Estas andas presentan un marcado estilo neobarroco-rococó, con faldones diseñados por Cayetano González, en cuyo centro figuran los escudos corporativos, mientras que en el resto aparecen los doce apóstoles, confeccionados en el taller de Sobrinos de José Caro y rematados por ángeles de marfil obra de Barbero.