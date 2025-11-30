Suscríbete a
Las Penas cierra el 150 aniversario con una misa estacional en San Vicente

La corporación instaló un altar con sus titulares, con más de 150 puntos de luz

El altar del 150 aniversario de las Penas
El altar del 150 aniversario de las Penas m. j. r. rechi
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Las Penas ha cerrado su 150 aniversario por todo lo alto y en casa. Es un final que supone, al mismo tiempo, el inicio de una nueva etapa, coincidiendo con el comienzo del año litúrgico. Son semejanzas fruto de la no casualidad, porque todo ... lo que esta hermandad prepara está organizado con sentido y al detalle, transmitiendo así este mensaje a sus hermanos.

