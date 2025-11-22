Suscríbete a
+Pasión
Última hora
La Santa Sede envía a Ramón Valdivia como administrador apostólico del Obispado de Cádiz y Ceuta
Última hora
El partido entre el Betis y el Girona de este domingo se queda sin Policía Local

150 aniversario

Las Penas: de los Carmelitas a San Vicente

La evolución de una hermandad sevillana desde sus orígenes carmelitas hasta su consolidación en el siglo XX

El Señor de las Penas
El Señor de las Penas fran santiago
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Señor de las Penas ha acudido a la llamada de los carmelitas del Buen Suceso por ser esta orden la fundadora de la hermandad en el extinto convento de la calle Baños. En el claustro principal, la imagen recibía culto en una hornacina ... hasta el siglo XIX, donde los carmelitas veneraban a Jesús Caído en Tierra bajo la advocación de las Penas, siguiendo la tradición de este pasaje tal como lo hacía San Juan de la Cruz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app