Las Penas anuncia el nuevo recorrido del traslado del Señor al Buen Suceso

La hermandad de las Penas, tras suspender el traslado del Señor a la iglesia del Buen Suceso en la mañana del domingo a causa de las inclemencias meteorológicas, ha dado a conocer el horario y el nuevo recorrido de su titular para la ... salida prevista este martes 18 de noviembre.

El traslado dará inicio a partir de las 18 horas de la tarde desde la parroquia de San Vicente, desde la puerta de Cardenal Cisneros y continuar por Virgen de los Buenos Libros, Teniente General Borges, Plaza del Duque, Plaza de la Campana, O´donnell, Velázquez, Tetuán, Jovellanos, Sagasta, Plaza del Salvador, Lineros, Plaza de Jesús de la Pasión, Alcaicería, Plaza de la Alfalfa, San Juan, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Ortiz de Zúñiga, Plaza del Buen Suceso y entrada a las 21 horas de la noche.

De este modo, la estancia en la calle del Señor de las Penas durante la ida se ha acortado en una hora, tomando un itinerario más directo hasta la sede de los carmelitas calzados. El recorrido transitará por algunos lugares por los que la cofradía pasa en la jornada del Lunes Santo, aunque en sentido inverso, así como por zonas inéditas desde la calle Lineros hasta la entrada.

Por otra parte, la hermandad ha anunciado la reducción de los relevos previstos debido a la modificación del recorrido, por lo que la corporación realizará únicamente nueve relevos. La composición de los portadores de las andas será modificada, excepto en el primero y en el último, mientras que los restantes se organizarán con los hermanos y costaleros de las Penas en cada relevo. En ellos también participarán las corporaciones del Lunes Santo y los invitados al 150 aniversario.