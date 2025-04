Mi padre vivía empeñado en defender que el artificio que en muchas ocasiones rodea a la Semana Santa no puede enturbiar u opacar que las cofradías son un vehículo a través del cual muchos sevillanos hacen crecer su vocación cristiana. Así lo transmitió, con hechos ... además de con palabras, a quien lo quiso escuchar, y así lo reflejó tanto en el pregón que brindó a su ciudad como en su libro 'Ser cofrade, una vocación'. Sin quererlo, y sin saberlo, él encontró siendo niño en su hermandad del Baratillo no sólo una escuela de valores, también un pilar a través del cual enraizaría su vida. Tal era su vinculación a la hermandad que fue contagiando con ese veneno azul a amigos y familiares. Su amor hacia los titulares baratilleros fue tan inabarcable que decidió dedicar muchos de los años en los que sirvió a la hermandad a hacerlo a través de la pertenencia a distintas juntas de gobierno que le darían muchas alegrías pero igualmente no pocos desvelos.

La Cuaresma, tiempo de preparación para los cristianos, este año ha sido de más profunda preparación para los amigos y familiares baratilleros de Ignacio José Pérez Franco. No nos engañemos: la primera sin él ha costado. No haberlo podido ver disfrutar de los cultos de la hermandad propios de estas fechas ha dolido. Imaginar que su túnica no se descolgará de la percha el próximo Miércoles Santo nos atormenta. Nos queda, como nos enseñó, dirigirnos con la sonrisa que siempre lució, a su casa de la calle Adriano y reconfortarnos con miradas llenas de Piedad y Misericordia. No sabíamos que, además, esa 'pena tranquila' que nos mostró que dibuja nuestra virgen de la Caridad sería un inmejorable apoyo para los que lo queremos ahora que ya no está y que la vida nos fuerza a seguir adelante en esta dolorosa primera Semana Santa sin él. Al menos, hoy sé, y estoy seguro de ello, que el cielo es más azul que nunca.

Por Antonio Cattoni El color de las órdenes

Santísimo Cristo del Buen Fin RECHI

El color es símbolo, animo, espíritu. No es necesariamente el marrón el que designa a las órdenes o congregaciones que nos enseñaron a mirar a Cristo en su dimensión humana y sufriente, aunque está presente en esta jornada. Abiti vili, decía San Francisco. Es la humildad, la pobreza, la devoción, la cotidianidad. Simboliza ese arte de la contemplación activa, ahora en la calle: el espacio imaginario en el que se confunden todos los espacios. El miércoles nos dirige la vista al paisaje a un tiempo urbano y agreste de la cruz. El miércoles es un buen muestrario del Sacrificio: un eco carmelitano en Omnium Sanctorum; el aliento del poverello en San Antonio. Pero además por San Bernardo o San Martín; en San Pedro o en San Vicente. Cristo muerto en el regazo de su madre Piedad o al otro extremo del relato, prendido como un delincuente en la boca del lobo de Getsemaní. El corazón indaga mientras ve pasar.

Por José Gómez Palas La primera vez: el gran estreno patrimonial de la Semana Santa está en Nervión

Nuevo manto de la Virgen de Consolación de la hermandad de la Sed Rechi

El 30 de mayo de 2017 los hermanos de la Sed respaldaban por aclamación la realización de un manto procesional bordado para la Virgen de Consolación siguiendo el diseño concebido por el artista malagueño Fernando Prini, único proyecto presentado al cabildo según la elección realizada por la comisión artística de la hermandad. Casi ocho años después, el originalísimo diseño de Prini, que hunde sus raíces en la influencia de artistas como el bordador José del Olmo y su diseñadora Herminia Álvarez Udell, ha tomado vida en el taller de Charo Bernardino. El manto simboliza el cielo, la tierra prometida a los cristianos. Posee un esquema ornamental concebido a partir de la representación simbólica, en el espacio central, del Árbol de la Vida del Jardín del Edén, del que se extrajo la madera de la Verdadera Cruz de Cristo. Su tonalidad evoca la mirada celeste de la Virgen de la Concepción. Llamativa es también la utilización de dos soportes diferentes: terciopelo en azul Voronet y tisú de plata en tonalidad aguamarina. El resultado, una prenda distinguible y con mucha personalidad.

Por Fran Piñero La voz: los Garrido

La Semana Santa de Sevilla ha escrito su historia con la implicación y valía de grandes sagas. Aunque, en el ámbito de la palabra y la comunicación, el apellido Garrido tiene un peso especial. A quienes ya peinen canas, el recuerdo les llevará inevitablemente a José Luis Garrido Bustamante, periodista y escritor de sublime y envolvente voz que, entre otros hitos, fue el encargado de pronunciar el Pregón de 1990. Su labor en los espacios cofradieros de la extinta Giralda TV, cuando el streaming y los vídeos a la carta eran aún cosa lejana, le terminó por convertir en uno de esos narradores eternos de la Semana Santa. La ciudad lloró su muerte el pasado noviembre con la misma intensidad que celebra la mordaz visión que su hijo, Antonio Garrido, imprime en cada capítulo de 'El Palermasso', esa inteligente radiografía de la vida y costumbres de las hermandades y la ciudadanía más 'mariana' pasada por el tamiz del humor. La continuación del prestigio en torno al apellido está garantizada, así como los vínculos con El Calvario y el Buen Fin, las dos grandes devociones de estas voces imprescindibles de la ciudad de las tradiciones.

Por Pepe Trashorras La marcha: '¡Miradlo en la cruz!'

Santísimo Cristo de Burgos Manuel Gómez

La música, incluida la procesional, tiene un indiscutible poder sanador. La capacidad de arrojar luz cuando todo parece sumido en las tinieblas. Esa es la sensación que experimentó en su propia persona el compositor David Hurtado cuando compuso el año pasado '¡Miradlo en la cruz!' para el Cristo de Burgos en conmemoración de los cuatro siglos y medio de su hechura. La obra conmocionó a la Sevilla cofradiera desde su estreno. Expresa, en palabras de su autor, como «la cruz te sublima ante el mundo». Ya ocurrió en junio cuando sonó tras el crucificado. Ahora, la marcha se interpretará por primera vez tras el regio paso de palio de Madre de Dios de la Palma. Escuchar el desgarrador final de la misma en el íntimo regreso de la cofradía a San Pedro, ya en la madrugada del Jueves Santo, volverá a suponer una auténtica catarsis para todos los cofrades que tengan la fortuna de estar allí presentes.

Por José Antonio Rodríguez La gran cuadrilla de La Lanzada

Paso de misterio de La Lanzada Rechi

Más de tres décadas lleva el capataz Ismael Vargas al frente del paso de misterio de La Lanzada que le ha valido para cuajar una cuadrilla más que consolidada. Si bien ha pasado desapercibida por muchos, el trabajo bien hecho, con seriedad y discreción es el mejor aval para este equipo. Una cuadrilla que aúna experiencia y juventud y que tiene que bregar con un paso de volumen rotundo y pesado. Este año cuenta con el añadido de un palo más entre sus trabajaderas y, a pesar de ello, sigue siendo confortable para la gente de abajo por las dimensiones del mismo. Cada Miércoles Santo, los costaleros tienen que lidiar con las estrecheces de las calles Daoíz y Cervantes que, a la vez que genera expectación, ponen a prueba el manejo y la capacidad técnica de sus costaleros. Por otra parte, la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas se convierte en el complemento perfecto para un misterio del que llevan detrás 35 años y con los que se fusionan a la perfección.

Por José Manuel de la Linde Luces: José de Cristóbal

Fue hermano mayor de la Vera Cruz entre los años 2014 y 2017. Un nazareno de ruán, yerno del fundador de aquella corporación Antonio Soto Cartaya, que ha tomado las riendas de la hermandad de los Panaderos por designación de la autoridad eclesiástica para llevar a la corporación a un horizonte de estabilidad y normalización de su vida interna. Es esa actividad cotidiana en el seno de la hermandad la que se traduce año tras año en la propia naturaleza de la estación de penitencia. Cristóbal ha pedido la colaboración de todos para poder realizar los cultos y para poner en la calle el cortejo. No ha querido realizar ningún cambio de bandas o capataces. Ya trabaja en que esa normalización en los ámbitos de la formación, cultos y caridad tenga como resultado al menos una candidatura de consenso que pueda servir para pasar página. Que la hermandad de los Panaderos sea conocida por su cortejo alegre y el asombro de sus pasos en la tarde noche del Miércoles Santo.

Por Francisco J. López de Paz Sombras: el conflicto de Los Panaderos

Virgen de Regla de Los Panaderos Manuel gómez

De vez en cuando las cofradías contraen una crisis aguda de convivencia. El caso de los Panaderos es paradigmático. Ha sido durante muchos tiempos la última de la jornada, con apenas recorrido para llegar a la Campana, en un día de éxodo de mucha gente a la playa, ubicada en un lugar de centro donde apenas se puede aparcar y pese a todo con una nómina de nazarenos elevada. Las tensiones internas subidas a la potencia más alta son las que han provocado que hoy sea la única hermandad de penitencia intervenida desde la Iglesia por la dimisión en bloque de la junta de gobierno. Esa es la justificación que ha tenido el Arzobispado para intervenir aunque podría haber utilizado otras más. Pero hay veces en las que no merece la pena. Hay personas como el ex hermano mayor que ha sufrido en su salud la situación de la cofradía, o el teniente que ha visto pintadas en su casa. Eso no es una hermandad. Por eso es necesario que este Miércoles Santo sea el kilómetro cero de muchas cosas para esta corporación llena de historia y además de la buena.

Por Javier Comas La estampa: el regreso de las Siete Palabras por Hernando Colón

El paso de misterio de Las Siete Palabras por la calle Hernando Colón práxedes Sánchez

Todo vuelve a su sitio, a pesar de todo. El Miércoles Santo pliega alas y las cofradías buscan sus templos en las últimas horas de la noche. Las Siete Palabras regresa a San Vicente por el camino más corto haciendo de su cofradía una fotografía revelada en carrete a color. Es la estampa con la que crecimos muchos en los libros de genios de la fotografía, un misterio rotundo enmarcado en el arco de herradura apuntado del Perdón. La Catedral despida a una línea recta de nazarenos malvas y blanco que coge el camino de vuelta a casa.

Por Mario Daza Lo que perdimos: Arahal en San Bernardo

Santísimo Cristo de la Salud de la hermandad de San Bernardo Manuel Gómez

La Semana Santa que vive en nuestra memoria no sería la misma sin la banda sonora que ha acompañado a los pasos procesionales en sus estaciones de penitencia. Hay uniones que son indisolubles, con formaciones que llevan toda una vida junto al Señor y a la Virgen, forjando así un binomio que no se entendería el uno sin el otro. Sin embargo, hay otros vínculos que en su momento parecían irrompibles y que finalmente han acabado perdiéndose por las modas y los tiempos. El Miércoles Santo es imposible no recordar esos años en los que la agrupación musical de Arahal acompañaba al Cristo de la Salud de San Bernardo, que ahora incluso cambió de estilo musical para apostar por las cornetas y tambores. En el mundo cofrade, y en la propia hermandad, hay quien añora su vuelta, la de esos años dorados de una banda cuyo repertorio se inspiró en gran parte en este crucificado. Gaitas y xilófonos por la calle Ancha y un 'Puente de San Bernardo' cobrando vida en la partitura de lo que fue y quizás vuelva.

Por Julio Mayo La historia: XXX aniversario del Carmen penitencial

Por decreto del arzobispo de Sevilla, fray Carlos amigo Vallejo, se aprobaron las primeras reglas de esta hermandad de penitencia con fecha de 22 de junio del año 1995, sin implicar deber ni derecho de hacer estación de penitencia a la Catedral. El colectivo, que tuvo como primera sede la iglesia de la Misericordia, había venido funcionando varios años antes ya como agrupación parroquial de las Maravillas de María y Nuestra Señora del Carmen en sus misterios dolorosos, con sede en la parroquia de Omnium Santorum de Sevilla. Al siguiente, concretamente el Viernes de Dolores de 1996 hizo su primera salida procesional como hermandad penitencial a la iglesia de la Misericordia, templo al que procesionó el Señor de la Paz, solo, en un paso cedido para la ocasión. Concurrió por vez primera a la catedral el Miércoles Santo del año 2007, e incorporó a su desfile procesional la Virgen del Carmen, tallada por Francisco Buiza, la Semana Santa de 2009.