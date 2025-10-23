Suscríbete a
+Pasión

restauración

Pedro Manzano confirma que la restauración de la Macarena entra en su fase final con resultados satisfactorios

El restaurador va a afrontar la reintegración cromática, la fase más delicada y de mayor dedicación

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Pedro Manzano
Pedro Manzano hdad.
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la Macarena, durante el presente mes de octubre, mientras se celebran los cultos en honor a la Virgen del Rosario, continúa la campaña electoral y Pedro Manzano prosigue con la restauración de la Esperanza Macarena en las dependencias de la hermandad.

La hermandad ... ha emitido el cuarto capítulo sobre la intervención que se está llevando a cabo en la Macarena desde el pasado 13 de agosto. Pedro Manzano ha informado de que la Virgen no presenta presencia de hongos, una noticia que aporta satisfacción y tranquilidad a los hermanos y devotos. El análisis realizado por el IAPH al clavo dorsal ha dado resultado negativo. En estos momentos, la restauración se encuentra en su última fase, la más delicada y laboriosa: la reintegración cromática.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app