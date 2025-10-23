Pedro Manzano confirma que la restauración de la Macarena entra en su fase final con resultados satisfactorios

En la Macarena, durante el presente mes de octubre, mientras se celebran los cultos en honor a la Virgen del Rosario, continúa la campaña electoral y Pedro Manzano prosigue con la restauración de la Esperanza Macarena en las dependencias de la hermandad.

La hermandad ... ha emitido el cuarto capítulo sobre la intervención que se está llevando a cabo en la Macarena desde el pasado 13 de agosto. Pedro Manzano ha informado de que la Virgen no presenta presencia de hongos, una noticia que aporta satisfacción y tranquilidad a los hermanos y devotos. El análisis realizado por el IAPH al clavo dorsal ha dado resultado negativo. En estos momentos, la restauración se encuentra en su última fase, la más delicada y laboriosa: la reintegración cromática.

Pedro Manzano, responsable de la intervención en la Esperanza Macarena, ha manifestado: «Se ha continuado con el tratamiento de restauración. Antes de abordar la limpieza de la policromía, he considerado oportuno extraer tres muestras de la zona frontal, la más sensible, para comparar y cotejar los resultados con los obtenidos al inicio del tratamiento. Del mismo modo, el departamento de análisis ha tomado muestras de la zona afectada por la supuesta presencia de hongos y me ha comunicado que el resultado ha sido negativo. Por tanto, podemos afirmar que no existe ese ataque biológico que en un principio parecía que estaba padeciendo la imagen, y que, en consecuencia, no es necesario aplicar un tratamiento fungicida». Pedro Manzano ha explicado: «Para completar el estudio de la totalidad de la estructura de la imagen, se propuso realizar una nueva tomografía axial computarizada, eliminando cualquier elemento metálico que pudiera distorsionar la visión del conjunto. El resultado ha sido satisfactorio, pues comprendemos mejor la configuración estructural de la imagen. No será necesario aplicar ningún tratamiento de consolidación, ya que la fisura del rostro en el lateral izquierdo, que ya fue intervenida, está completamente consolidada. Además, tras la última reunión de la comisión, se decidió extraer el perno de sujeción de la corona, que se había desplazado del eje central, para colocarlo correctamente, trabajo que ya ha sido realizado». Pedro Manzano ha señalado: «Ahora me encuentro en la fase de reposición del estrato de yeso, la capa de preparación, en aquellas zonas donde han aparecido pérdidas, para enrasar y, a partir de ahí, entrar en la última fase de reintegración cromática. Es la parte más delicada, la que requiere mayor observación, reflexión y dedicación, hasta conseguir finalmente el objetivo de la recuperación total de la Virgen».

