Pedro García propone devolver al Cristo de la Salvación a su capilla originaria

Pedro García, candidato a hermano mayor de la Macarena, propone, entre las muchas iniciativas presentadas a lo largo de las semanas, dar culto al Cristo de la Salvación, obra de Luis Ortega Bru de 1952, en la capilla de San José, mientras ... que la talla del Padre del Señor sería trasladada al lado derecho de la capilla.

La candidatura de Pedro García cree que «la organización de la basílica como espacio de culto propio de nuestra hermandad debe responder fielmente a la devoción histórica de los hermanos y a la universalidad del fervor hacia nuestros sagrados titulares. En esta línea, uno de los principios que orientan el proyecto es la voluntad de reafirmar la presencia del crucificado mediante la entronización de la imagen del Santísimo Cristo de la Salvación, tallada por Luis Ortega Bru en 1952».

Es por ello que, Pedro García considera que el crucificado debe estar ubicado en su lugar originario al culto. «Atendiendo al vínculo originario que nuestra hermandad mantiene con la devoción a Cristo crucificado desde sus primeros siglos, la actual capilla de San José se revela como el espacio idóneo para hacer realidad esta iniciativa de rendir culto a Cristo en esta iconografía. Con ella, el Santísimo Cristo de la Salvación pasaría a presidir el retablo de dicha capilla —que quedará dedicada a su advocación—, recuperando así el lugar de honor dada su profunda significación espiritual. La nueva imagen de San José, por su parte, será trasladada al lateral derecho de la capilla, ocupando la hornacina existente y preservando la armonía estética y devocional del templo. De esta manera el Santo Cristo volverá presidir el retablo y la capilla volverá a quedar dedicada a su advocación».