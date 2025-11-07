Suscríbete a
elecciones

Pedro García impulsará un nuevo local de ensayo para la Centuria Macarena si gana las elecciones

El proyecto contempla un espacio más amplio, moderno y funcional que potencie el desarrollo artístico y formativo de la banda

Corneta de la Macarena
Corneta de la Macarena candidatura
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

La candidatura de Pedro García ha expresado a través de sus medios oficiales el compromiso de consolidar y crecer la banda de la Centuria Romana Macarena. «La Centuria no solo constituye un símbolo sonoro inseparable de la hermandad, sino también una expresión viva de ... fe, disciplina y amor hacia los sagrados titulares y hacia la propia corporación. Su sello tan característico ha trascendido generaciones, convirtiéndose en una parte esencial de la identidad macarena».

