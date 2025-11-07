Pedro García impulsará un nuevo local de ensayo para la Centuria Macarena si gana las elecciones

La candidatura de Pedro García ha expresado a través de sus medios oficiales el compromiso de consolidar y crecer la banda de la Centuria Romana Macarena. «La Centuria no solo constituye un símbolo sonoro inseparable de la hermandad, sino también una expresión viva de ... fe, disciplina y amor hacia los sagrados titulares y hacia la propia corporación. Su sello tan característico ha trascendido generaciones, convirtiéndose en una parte esencial de la identidad macarena».

Pedro García, en caso de ser elegido, dotará a la formación musical de un nuevo local de ensayo. «El proyecto contempla la creación de un nuevo local de ensayo, más amplio, moderno y funcional, que responda a las necesidades actuales de la banda. Este espacio permitirá potenciar su desarrollo artístico y formativo, ofreciendo las mejores condiciones para su labor musical», ha apuntado el candidato.

Por otro lado, el candidato afirma que este local no estará destinado únicamente a los ensayos, sino que «se concibe también como un punto de encuentro y convivencia, donde se refuercen los lazos de compañerismo, unidad y espíritu de servicio que siempre han distinguido a los integrantes de la Centuria».

«Queremos que nuestra banda siga creciendo y manteniendo el nivel de excelencia que la caracteriza», subraya el candidato, que sitúa a la Centuria Romana Macarena como una referencia musical y espiritual dentro y fuera de la hermandad.